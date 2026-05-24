La megamarcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene previsto afectar con bloqueos varias calles y avenidas importantes de la Ciudad de México este lunes 25 de mayo, después de que adelantara el paro nacional.

Bajo el lema “La Huelga Va”, los integrantes de la CNTE comenzarán las movilizaciones en las calles de la CDMX este lunes, ya que la sección 22 de Oaxaca acordó no esperar hasta el 1 de junio para iniciar con el paro y los plantones.

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¿A qué hora es la megamarcha de la CNTE en CDMX?

La megamarcha de la CNTE tiene previsto comenzar a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y tiene como destino el Zócalo de la CDMX. Cuando lleguen a la explanada ahí instalarán un plantón.

¿Qué calles tendrán bloqueos por la megamarcha de la CNTE?

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

De manera simultánea, la CNTE realizará una marcha en Oaxaca, que saldrá del Monumento a Juárez rumbo al Zócalo de la Ciudad de la Resistencia, señala la convocatoria del Comité Ejecutivo de la Sección 22.

¿Por qué marcharán los integrantes de la CNTE?

La CNTE tiene demandas enfocadas en temas laborales, educativos y administrativos, entre ellos la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cancelación de la actual Reforma Educativa, cambios en los procesos de asignación de plazas, aumento salarial del 100% y reinstalación de docentes cesados.

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