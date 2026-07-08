Regalan TINACOS en Chihuahua: Estas son las 12 colonias que entran en el programa en julio

¿Necesitas un tinaco en casa? Durante el mes de julio puedes conseguir el tuyo, totalmente gratis, si cumples con los requisitos que solicita el gobierno de Ciudad Juárez, en Chihuahua. En adn Noticias, te compartimos quiénes son los ciudadanos que pueden solicitar este beneficio del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”.

¿Dónde regalan tinacos en Ciudad Juárez, Chihuahua?

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) está regalando tinacos a las familias chihuahuenses que más lo necesitan, sobre todo, ante el pronóstico de ola de calor que se prevé para este verano 2026.

Los tinacos gratuitos se están entregando a las familias que habitan la zona de Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, la cual es considerada como Zona de Atención Prioritaria, debido a la falta de servicios básicos como agua potable y pavimentación. Las colonias que entran en este programa social son las siguientes:

Kilómetro 27

Kilómetro 28

Kilómetro 29

Granjas Santa Elena

Granjas Polo Gamboa

Colinas del Norte

Villa Esperanza

Valle Dorado I

Valle Dorado II

La Campesina

Tarahumaras

Granjas del Desierto

¿Cómo puedo obtener un tinaco gratis en Ciudad Juárez?

El programa tiene la meta de entregar 3 mil tinacos a las familias que viven en condiciones vulnerables de esta región. Hasta el momento, se ha hecho entrega de tinacos gratis a más de 800 familias. Sin embargo, aún hay más disponibles.

Para solicitar el tuyo, solo debes acercarte al centro de atención en Las Maracas. Para hacer tu registro debes llevar la siguiente documentación:

Identificación oficial

Documento que acredite la propiedad del inmueble

Después, las autoridades de JMAS acudirán a realizar un censo en tu hogar. No dejes pasar más tiempo y ve por tu tinaco gratis en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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