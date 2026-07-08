Mientras en Querétaro hay descuento por pagar esta multa a tiempo, en Guanajuato te cobran hasta 18 mil pesos

Tanto Querétaro como Guanajuato aplican esquemas radicalmente distintos cuando un automovilista no cumple con el trámite ambiental a tiempo. El calendario de placas, el semáforo vehicular y los verificentros autorizados marcan el ritmo del cumplimiento, pero lo que ocurre después de la fecha límite cambia por completo según la entidad.

En una de las dos entidades, actuar rápido reduce el golpe económico a la mitad. En la otra, la tardanza convierte una obligación ambiental en una de las sanciones más altas del país para este tipo de trámite.

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¿Qué pasa si un conductor no verifica su auto en Guanajuato?

Guanajuato no aplica descuentos ni plazos de gracia para quien deja pasar la fecha de verificación. La sanción por incumplir el trámite asciende a 155 UMA por infracción, equivalente a $18,183.05 pesos (155 UMA x $117.31 = $18,183.05), uno de los montos más altos del país para esta obligación.

El adeudo pendiente también bloquea otros trámites vehiculares. Sin el recibo de pago correspondiente, el conductor no logra completar la verificación del semestre en curso y su unidad queda expuesta a retención por parte de tránsito.

Municipios como León, Irapuato y Celaya concentran los principales verificentros autorizados del estado. Ahí, el propietario debe presentar el recibo de pago de la multa junto con la tarjeta de circulación vigente para regularizar su situación.

Guanajuato cobra 155 UMA ($18,183 pesos) a quien no verifica a tiempo. (Archivo adn40)

¿Qué descuento aplica Querétaro para pagar la multa a tiempo?

Querétaro ofrece un descuento del 50 por ciento sobre el total de la multa si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la infracción. La sanción base por no verificar en el estado va de 6 a 15 UMA, es decir, entre $703.86 y $1,759.65 pesos.

Pasado ese plazo, el beneficio desaparece de forma gradual. Del día 16 al 30 el descuento baja al 30 por ciento, y después del día 60 se suman recargos moratorios sobre el monto original.

El trámite de pago se realiza a través de la aplicación AppQro o el portal Recaudanet, donde el conductor ingresa el número de placa. La Secretaría de Movilidad recomienda verificar el estatus a tiempo para no perder el descuento disponible.

Antes de que venza el semestre, conviene revisar el calendario de placas y acudir al verificentro autorizado. Pagar la multa dentro del plazo correcto, sobre todo en Querétaro, puede representar un ahorro considerable en pesos.

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