Multarán en Puebla a todos los conductores que cometan este error al circular durante julio 2026

Manejar implica decisiones constantes, y algunas se toman casi por instinto sin medir la normativa vigente, sobre todo cuando el vehículo se mueve en un punto ciego. Las autoridades viales de Puebla documentan un aumento en las sanciones ligadas a maniobras que elevan el riesgo de colisión con otros vehículos o con peatones, según el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla enfoca sus operativos en las conductas con mayor probabilidad de generar un accidente vial. Los agentes de proximidad vial refuerzan la vigilancia en cruces y avenidas donde el punto ciego representa una amenaza constante para peatones y ciclistas, y advierten sobre el peligro de atropello que implica no medir bien una maniobra..

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué prohíbe Puebla circular en reversa más de diez metros?

El Artículo 25, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla prohíbe circular en reversa por más de diez metros, salvo que avanzar resulte imposible, y exige una velocidad máxima de diez kilómetros por hora con luces intermitentes activas. Quien incumple esta disposición enfrenta una multa de 8 a 12 UMA, un monto que equivale a entre $938.48 y $1,407.72 pesos con el valor vigente en 2026

Retroceder por un tramo largo reduce el campo de visión del conductor y aumenta de forma considerable las probabilidades de un accidente en zonas con tránsito peatonal activo. Esta maniobra prolongada genera el fenómeno llamado colisión ciega, un tipo de choque que ocurre porque el conductor no logra anticipar los obstáculos que aparecen detrás del vehículo.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla identifica esta conducta como una de las causas frecuentes de choques por alcance en vialidades secundarias. Los agentes de proximidad vial vigilan con mayor atención cruces, curvas y accesos controlados, lugares donde la visibilidad limitada multiplica el peligro para peatones y ciclistas.

El reglamento permite la reversa únicamente cuando avanzar hacia adelante resulta imposible por las condiciones del entorno, nunca como atajo, costumbre o distracción del conductor. En esos casos excepcionales, el conductor debe respetar los diez kilómetros por hora y activar las luces intermitentes para advertir a peatones y otros vehículos cercanos.

Circular en reversa más de diez metros en Puebla genera multa de 8 a 12 UMA. (Imagen ilustrativa)

¿Cómo evitan los conductores la multa por circular en reversa en Puebla?

Los especialistas en movilidad recomiendan verificar los espejos laterales del vehículo antes de iniciar cualquier maniobra en reversa, sobre todo en avenidas con alto flujo peatonal. Contar con cámara de reversa o sensores de proximidad reduce de forma notable el riesgo de no detectar a tiempo un obstáculo o a un peatón.

Antes de retroceder en cualquier vialidad de Puebla, conviene revisar algunos puntos clave:

Confirmar que la distancia a recorrer no supere los diez metros

Activar las luces intermitentes durante toda la maniobra

Circular a una velocidad máxima de diez kilómetros por hora

Evitar la reversa en cruces, curvas o accesos controlados

Ignorar estas medidas no exime de responsabilidad legal ante un choque, incluso si el vehículo circula a baja velocidad y en una calle solitaria. Los agentes viales de Puebla pueden multar la infracción de inmediato, sin necesidad de que ocurra un accidente para levantar el reporte correspondiente.

Antes de retroceder, cualquier conductor en Puebla debe medir la distancia y activar las luces intermitentes para evitar tanto el riesgo de choque como la sanción económica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.