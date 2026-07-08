OFICIAL: Rafa Márquez es designado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Futbol

Luego de que la Selección Mexicana de Futbol quedara eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con ello Javier “El Vasco” Aguirre dejara de ser entrenador del combinado nacional, esta tarde del 8 de julio se hizo oficial que Rafa Márquez, el legendario defensa central del Atlas, Mónaco y Barcelona será el estratega que llevará la batuta en el proceso que inicia con miras a la justa mundialista de 2030 que se llevará a cabo en Marruecos, España y Portugal.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde ha dirigido Rafa Márquez el nuevo entrenador de la Selección Mexicana?

El nuevo estratega de la Selección Mexicana de Futbol tiene una corta pero contundente carrera como entrenador, comenzó su carrera como DT en equipos juveniles en España como el RSD Alcalá del 2020 al 2021 y de ahí pasó al Barça Atlètic de 2022 al 2024, para luego dirigir al equipo filial del Barcelona, donde desarrolló a varios jugadores jóvenes del club catalán.

A la Selección Mexicana llegó en 2024 y acompañó el trabajó de Javier Aguirre como entrenador asistente durante el proceso mundialista.

Rafa Márquez como jugador

El nuevo entrenador de la Selección Mexicana llevó una carrera bastante exitosa como futbolista y fue miembro de una de las generaciones que volvió a poner al Barcelona en el mapa del plano mundial futbolístico.

Atlas (México): Club donde debutó en 1996 y donde se retiró en 2018

AS Mónaco (Francia): Jugó de 1999 a 2003, ganando la Ligue 1 y la Copa de la Liga

FC Barcelona (España)

Militó de 2003 a 2010, logrando múltiples títulos incluyendo cuatro Ligas y dos Champions League

New York Red Bulls (Estados Unidos): Jugó de 2010 a 201

Club León (México): Participó de 2013 a 2014, consagrándose bicampeón del fútbol mexicano

Hellas Verona (Italia): Jugó de 2014 a 2015

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.