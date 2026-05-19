¡Es oficial! SEP confirma penúltimo MEGAPUENTE para alumnos de primaria antes de que terminen las clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria aún cuentan con dos megapuente antes de que termine ciclo escolar 2025-2026.

Para que no se te pase, en adn Noticias, te contamos cuál es el último puente largo de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo es el último puente de mayo 2026?

Tras la polémica por el intento de modificación del calendario escolar por parte del titular de la SEP, Mario Delgado, es normal que los padres de familia tengan la duda acerca de si los alumnos de educación básica tendrán un último megapuente en mayo.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

La respuesta es sí. De acuerdo con el calendario escolar, el próximo viernes 29 de mayo, las escuelas de educación básica de la SEP llevarán a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos deberán quedarse en casa.

Durante estas reuniones, los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada escuela pública, abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Antes de que termine el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán otro puente largo, que está programado para el viernes 26 de junio.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026 según el calendario SEP?

Tras la molestia de padres y madres de familia, el titular de la SEP se echó para atrás con el adelanto de las vacaciones de verano, por lo que el calendario escolar permaneció sin cambios.

De esta manera, el calendario SEP especifica que el fin del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo miércoles 15 de julio de 2026.

Lista de estados que adelantan el fin del ciclo escolar 2025-2026

Pese a que la SEP anunció que la fecha del fin del ciclo escolar actual era un consenso por parte de todos secretarios de educación estatales existen algunas entidades que anunciaron que adelantarán el fin de ciclo escolar.

Nuevo León : Anunció que termina el ciclo escolar el próximo 8 de julio.

: Anunció que termina el ciclo escolar el próximo Yucatán : Por las altas temperaturas, la entidad cierra el ciclo escolar actual el próximo 26 de junio.

: Por las altas temperaturas, la entidad cierra el ciclo escolar actual el próximo Colima: En Colima, las altas temperaturas también provocaron un adelanto de las vacaciones de verano para el jueves 25 de junio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.