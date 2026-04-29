Giro radical en el tránsito de Jalisco: avanza ley que evitará multas a todos estos conductores

Circular con bicicletas en el exterior del vehículo podría dejar de ser motivo de multa en Jalisco. Y es que gracias a una iniciativa de la Comisión de Movilidad y Transporte, se plantea modificar la ley para regular esta práctica y evitar sanciones a conductores que la realizan de forma segura.

La propuesta reforma los artículos 31 y 385 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

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¿Qué condiciones deberán cumplir?

La iniciativa establece reglas claras para que esta práctica sea segura y legal:

Utilizar soportes o racks adecuados para sujetar las bicicletas

Garantizar que no se ponga en riesgo a otros conductores o peatones

Uno de los puntos clave de la propuesta tiene que ver con la visibilidad de la placa de circulación. En caso de que el soporte o rack utilizado para transportar bicicletas la cubra parcial o totalmente, el conductor deberá reubicarla de forma temporal en un lugar visible del vehículo.

Además, la normativa establece que la placa deberá colocarse de manera firme y segura, asegurando que sea completamente legible en todo momento. Con esto, se busca evitar confusiones o sanciones relacionadas con la identificación del vehículo mientras se realiza el traslado de bicicletas.

¿Qué sigue para esta propuesta?

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, por lo que aún deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar en vigor.

¿Cómo se relaciona esta iniciativa con la movilidad ciclista en Jalisco?

Esta propuesta no surge de forma aislada, sino como parte de una tendencia más amplia para impulsar el uso de la bicicleta en Jalisco. En los últimos años, el estado ha apostado por fortalecer la movilidad activa, buscando que más personas utilicen la bici no solo como recreación, sino como un medio de transporte cotidiano.

🚲🚲 Moverte en Mi Bici puede cambiar tu día: pic.twitter.com/H78IzMHmI6 — MiBiciPública (@MiBiciPublica) April 23, 2026

Un ejemplo claro es el sistema MiBici, que actualmente cuenta con más de 4 mil bicicletas y alrededor de 370 estaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara, consolidándose como una alternativa real para trayectos cortos en la ciudad.

Además, este 2026 el sistema entra en una nueva etapa de expansión y modernización. Se contempla la incorporación de 960 bicicletas eléctricas y más de 100 nuevas estaciones, con presencia en zonas clave como el centro de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

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