Es oficial: Jalisco abre el registro para acceder al transporte público gratis para niños y esta es la fecha límite para hacer el trámite

Este lunes 20 de abril, el Gobierno de Jalisco puso en marcha el registro para pasajes gratuitos en el transporte público para niñas y niños de entre 5 y 12 años. La medida, que entrará en vigor oficialmente en el marco del Día del Niño, busca eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación. Al respecto, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que este esfuerzo es para tener un “Jalisco más solidario y más unido”, subrayando que la entidad se posiciona como pionera nacional al ser la única en ofrecer esta gratuidad total para infantes.

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¿En qué municipios y sistemas de transporte de Jalisco aplica este beneficio?

El subsidio tiene una cobertura estratégica en las zonas con mayor demanda de movilidad escolar en el estado. Los pasajes gratuitos serán válidos en:

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Incluye las cuatro líneas del Tren Ligero, Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y todas las rutas de Mi Transporte (incluyendo la futura Línea 5).

Incluye las cuatro líneas del Tren Ligero, Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y todas las rutas de Mi Transporte (incluyendo la futura Línea 5). Otros municipios: Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno; además, se anunció la próxima incorporación de Ocotlán.

El apoyo consiste en dos pasajes gratuitos por día, los cuales se gestionarán a través de una tarjeta electrónica especial similar a la tarjeta “Mi Pasaje”.

¿Cómo realizar el registro digital paso a paso?

Para obtener este beneficio, es indispensable que el padre, madre o tutor legal realice un proceso de inscripción a través de la plataforma oficial de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS). Es requisito previo que el tutor ya cuente con su propia Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Los pasos para el registro son los siguientes:

Acceso: Ingresa al portal tarjetaunica.jalisco.gob.mxy dirígete a la sección “Mis citas agendadas”. Identificación: Introduce tu número de folio y la CURP vinculada a tu Tarjeta Única. Registro del menor: Haz clic en el botón “agregar infante (5-12 años)” e ingresa la CURP de tu hija o hijo. Cita y entrega: Agenda una cita presencial a través del mismo sistema para recoger la tarjeta personalizada del menor.

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