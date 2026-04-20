Es oficial: Guadalajara multará por ley a quienes mantengan esta vieja costumbre con sus bebidas en la vía pública

Autoridades locales señalan que el objetivo de esta reglamentación es mantener la convivencia, evitar conflictos y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos

Autoridades locales señalan que el objetivo de esta reglamentación es mantener la convivencia, evitar conflictos y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos | Kham/Reuters

Lo que hace algunos años era una de las prácticas más comunes para convivir, hoy se ha convertido en una de las conductas sancionadas. De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica, beber alcohol en la vía pública puede derivar en una falta administrativa con multa económica en Guadalajara.

Según el mismo documento, consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados está prohibido y forma parte de las conductas que afectan el orden y la paz social.

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¿Qué dice la ley sobre beber en la vía pública?

El reglamento establece que ingerir bebidas embriagantes en calles, parques u otros espacios públicos sin autorización constituye una infracción.

Esta disposición está contemplada en el Artículo 9, fracción XXIV, dentro del apartado de faltas al orden público.

¿De cuánto es la multa por esta práctica?

Las personas que incurran en esta conducta pueden recibir una sanción que va de 15 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto equivale aproximadamente a:

$1,759.65 pesos

$3,519.30 pesos

El monto dependerá de la valoración de la autoridad correspondiente. De igual manera, esta acción puede provocar un arresto de 18 a 24 horas.

Alcaldías de la CDMX en donde se aplicará Ley Seca por Semana Santa La ley incluye calles, parques u otros espacios públicos. (Getty Images)

¿Qué otras acciones también pueden generar multas?

El mismo reglamento de Guadalajara contempla otras conductas que también son sancionadas por afectar la convivencia y el orden público. Algunas de las más relevantes son:

Molestar a otras personas en estado de ebriedad o bajo sustancias

Generar ruidos excesivos que alteren la tranquilidad

Provocar disturbios o escándalos en espacios públicos o privados

Arrojar objetos o sustancias que causen molestias

Obstaculizar la vía pública o el tránsito de personas

Estacionar vehículos en banquetas o espacios peatonales

Azuzar animales para causar daño o molestias

Disparar armas de fuego causando alarma

Consumir drogas o inhalar sustancias tóxicas en espacios públicos

Realizar actos de discriminación o violencia contra otras personas

Estas infracciones pueden derivar en sanciones económicas o incluso arrestos administrativos, dependiendo de la gravedad del caso.

¿Por qué se sancionan estas conductas?

El objetivo de estas medidas es mantener la convivencia, evitar conflictos y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos en Guadalajara.

Por ello, las autoridades buscan regular prácticas que, aunque comunes, pueden afectar la tranquilidad de otras personas o poner en riesgo la seguridad en la ciudad.

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