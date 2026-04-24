Oficial y confirmado: Jalisco anuncia ajustes en el calendario escolar por el Mundial 2026

El Gobernador de Jalisco Pablo Lemus posa junto a alumnos de la Secundaria Técnica 14-

El Gobernador de Jalisco Pablo Lemus posa junto a alumnos de la Secundaria Técnica 14- | @PabloLemusN

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco oficializó ajustes al cierre del ciclo escolar 2025-2026 para educación básica, implementando clases a distancia y adelantando procesos administrativos debido a la logística del Mundial 2026 de la FIFA.

El Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, suscribió el acuerdo basado en el artículo 87 de la Ley General de Educación para garantizar la movilidad y seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Esta reconfiguración responde a la necesidad de desahogar las arterias viales durante los días de partido, asegurando el cumplimiento de los planes de estudio mediante modelos no presenciales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué días habrá clases a distancia en Jalisco por el Mundial 2026?

La Secretaría de Educación de Jalisco determinó fechas específicas para transitar al modelo virtual con el fin de mitigar el congestionamiento vial. Es importante diferenciar entre la aplicación estatal y la exclusiva para Guadalajara.

En todo el Estado: El 11 de junio (día del partido inaugural) se realizarán actividades educativas a distancia de forma general.

El (día del partido inaugural) se realizarán actividades educativas a distancia de forma general. Solo en el Área Metropolitana de Guadalajara: Los días 18 (México vs Corea del Sur), 23 (Colombia vs República Democrática del Congo) y 26 de junio (Uruguay vs España) los planteles operarán exclusivamente bajo la modalidad a distancia.

¿Cuándo entregan boletas y terminan las clases en Jalisco este 2026?

El calendario escolar en Jalisco adelanta la conclusión de las clases ordinarias para evitar que el periodo de evaluaciones coincida con los picos más altos de efervescencia social de la Copa del Mundo.

Fechas clave para padres y tutores:

Registro de calificaciones: Del 19 al 26 de junio (periodo para docentes).

Del 19 al 26 de junio (periodo para docentes). Entrega de boletas: El 29 y 30 de junio en los planteles educativos.

El en los planteles educativos. Fin de clases ordinarias: El 30 de junio concluye oficialmente la asistencia obligatoria para el alumnado.

Calendario escolar Jalisco 2026 Jalisco anuncia modificaciones en el calendario escolar por el Mundial 2026. (apprende.jalisco.gob.mx)

¿Cuál es la fecha oficial del fin del ciclo escolar 2025-2026?

Tras la salida de los alumnos, la Secretaría de Educación mantendrá actividades administrativas y de capacitación docente antes del receso de verano.

Calendario de cierre para la comunidad educativa:

Consejo Técnico Escolar: 1 de julio.

1 de julio. Taller intensivo para docentes: 2 y 3 de julio (presencial).

2 y 3 de julio (presencial). Descarga de certificados digitales: Del 6 al 10 de julio vía APPrende Jalisco .

Del 6 al 10 de julio vía . Actividades opcionales de reforzamiento: Del 6 al 14 de julio para alumnos con rezago.

Del 6 al 14 de julio para alumnos con rezago. Fin del ciclo escolar: 15 de julio de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.