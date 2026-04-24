Es ley: Jalisco multará a todos los conductores que cometan este peligroso descuido al circular

Un descuido de segundos al bajar del auto puede costarte hasta mil 173 pesos. En Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte ya no da margen a errores: circular con alguna puerta abierta es motivo de multa inmediata.

La medida busca proteger a todos. Peatones, ciclistas y otros conductores enfrentan riesgos reales cuando un vehículo se mueve con las puertas sin cerrar.

El Artículo 361, Fracción V de la normativa estatal detalla la sanción. No se trata de una advertencia: la autoridad puede levantar el acta en el momento si detecta la falta.

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¿Cuánto pagarás si te multan en Jalisco por esta falta?

El cálculo para 2026 parte de la UMA, fijada en 117.31 pesos desde febrero. La infracción va de cinco a diez veces ese valor. En números redondos, prepárate para pagar entre 586.55 y 1173.10 pesos.

El golpe al bolsillo no es lo único. Estas infracciones quedan registradas en tu historial vial. Dependiendo del reglamento municipal, podrías acumular puntos que, en exceso, ponen en riesgo tu licencia de conducir.

Otras acciones que te pueden multar igual en Jalisco

La misma sanción aplica para diez conductas distintas.

Seguir de cerca vehículos de emergencia con sirenas encendidas para avanzar más rápido

con sirenas encendidas para avanzar más rápido Generar ruido excesivo con claxon, escapes modificados o música a todo volumen

con claxon, escapes modificados o música a todo volumen Desobedecer indicaciones de policías viales

de policías viales Permitir el ascenso o descenso de pasajeros en lugares no autorizados (transporte público)

(transporte público) Insultar u ofender al agente de tránsito , si se comprueba

, si se comprueba Usar luces prohibidas o deslumbrantes que afecten a otros conductores

que afecten a otros conductores Operadores que no porten su gafete de identificación visible

Motociclistas que no respeten su carril o circulen por puentes prohibidos

Transportar carga sin medidas de seguridad, equipo de protección o higiene

¿Por qué tanta riguridad? La experiencia en ciudades como Guadalajara muestra que los accidentes por puertas abiertas o maniobras imprudentes dejan heridos cada año. La ley no castiga por castigar: intenta cambiar hábitos.

Muchos conductores subestiman estos detalles. Piensan que “solo será un segundo” o que “no pasa nada”. Pero la autoridad vial tiene claro que la prevención empieza por lo básico.

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