Adiós a esta mala costumbre: Jalisco multará a todos los conductores que cometan este error en las esquinas

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y el Tránsito del Estado de Jalisco tipifica como infracción un error que ocurre en cada cruce de la ciudad, y las autoridades tienen la facultad legal de aplicar una multa en el momento en que lo detecten. No se trata de exceso de velocidad ni de un semáforo ignorado: la infracción ocurre exactamente en el instante de girar.

El error está tan normalizado en el tráfico tapatío que la mayoría de los conductores ni siquiera lo registra como falta. Sin embargo, la ley es clara: quien realice esta maniobra en un punto donde está prohibida puede recibir una sanción económica inmediata sin posibilidad de advertencia previa.

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¿Qué infracción sanciona Jalisco en las esquinas y cuánto cuesta la multa?

El artículo 360, fracción XII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y el Tránsito del Estado de Jalisco sanciona directamente el acto de “dar vuelta prohibida”. La norma aplica en cualquier punto de la red vial donde la señalética o la reglamentación prohíban explícitamente el giro, ya sea a la izquierda, a la derecha o en U. La infracción no requiere que se genere un accidente para ser válida: basta con ejecutar la maniobra.

La sanción va de 1 a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en términos prácticos representa entre $117.31 y $586.55 pesos (valor UMA 2026: $117.31, según el INEGI). El rango depende de la gravedad de la maniobra, el punto donde ocurra y el criterio del agente de tránsito al momento de levantar la boleta.

El monto puede parecer menor, pero la reincidencia eleva la sanción y suma puntos negativos al historial del conductor dentro del sistema de movilidad estatal. Esto puede derivar en consecuencias adicionales al momento de realizar trámites vehiculares ante las autoridades de Jalisco.

Multa por no tener tarjeta de circulación Multa de hasta $586 pesos por dar vuelta donde está prohibido en Jalisco. (Getty Images)

¿Cómo identificar una vuelta prohibida en Jalisco y evitar la multa?

La señal más común que indica vuelta prohibida es la circular roja con la flecha tachada, colocada en postes o semáforos antes del cruce. En vialidades primarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, este tipo de restricción es frecuente en intersecciones con alta densidad de tráfico o carriles exclusivos de transporte público.

El error más frecuente ocurre en vueltas en U en avenidas divididas donde no existe señal de permisión explícita. Muchos conductores asumen que la maniobra es válida si no ven una señal de prohibición, pero la ley establece que la vuelta en U solo se permite donde existe señalética que la autorice de forma expresa.

Revisa siempre la señalética antes de girar, especialmente en zonas escolares, hospitalarias y de alta afluencia peatonal, donde las restricciones de vuelta son más estrictas. Una revisión de segundos al llegar a la esquina puede evitar una boleta que interrumpe el trayecto y afecta el bolsillo.

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