Este viernes 24 de abril, salió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),(se abre en nueva pestaña) la cual reveló que Puerto Vallarta y Zapopan son las dos regiones con la percepción de inseguridad más alta.
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Aunque según el reporte, la inseguridad a nivel nacional registró su nivel más bajo en marzo, la tasa en dichos lugares generó que los cruceros no lleguen a Puerto Vallarta, cuya tasa pasó de 32.0 a 59.9%.
Asimismo, el reporte indicó que la percepción de inseguridad incrementó sustancialmente en:
- Puerto Vallarta
- Tepic
- Zapopan
De hecho, el mes pasado 61.5% de la población residente en 91 áreas urbanas de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. En comparación con diciembre del 2025, la percepción fue de 63.8%, y de las áreas urbanas consideradas, 21 presentaron cambios estadísticamente significativos, 15 con reducciones y 6 con incrementos.
¿Cuáles fueron las ciudades con mayor incremento de inseguridad en Jalisco?
El informe reveló que además de Puerto Vallarta, la percepción de inseguridad pasó de 37.9 a 53.9% en Tepic y de 54.7 a 70.8% en Zapopan.
Asimismo, otras regiones de México revelaron las siguientes cifras:
- San Pedro Garza García de 8.7 a 4.4%
- Saltillo de 28.1 a 16.7%
- Torreón de 29.5 a 20.3%
Cabe destacar que las áreas urbanas son las más afectadas con los niveles más altos de percepción de inseguridad, entre las que destacan:
- Irapuato con 92.1%
- Guadalajara con 90.2%
- Ecatepec con 87.6%
En contraste, las ciudades con la percepción más baja fueron:
- San Pedro Garza García
- Piedras Negras
- Benito Juárez
Lugares de Jalisco con mayor percepción de inseguridad
En cuanto los espacios físicos específicos, el informe reveló que:
- Cajeros automáticos en vía pública: 70.6%
- En la calle: 65.3%
- Transporte público: 64.1%
- Carretera: 60.1%
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