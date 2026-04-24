El Inegi reveló en su último informe de seguridad los dos municipios con la mayor tasa de percepción de inseguridad.

El Inegi reveló en su último informe de seguridad los dos municipios con la mayor tasa de percepción de inseguridad. | @SSeguridadJal | X

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Aunque según el reporte, la inseguridad a nivel nacional registró su nivel más bajo en marzo, la tasa en dichos lugares generó que los cruceros no lleguen a Puerto Vallarta, cuya tasa pasó de 32.0 a 59.9%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 67.2%

🚹 54.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/1H3F6QwN6H — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 24, 2026

Asimismo, el reporte indicó que la percepción de inseguridad incrementó sustancialmente en:

Puerto Vallarta

Tepic

Zapopan

De hecho, el mes pasado 61.5% de la población residente en 91 áreas urbanas de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. En comparación con diciembre del 2025, la percepción fue de 63.8%, y de las áreas urbanas consideradas, 21 presentaron cambios estadísticamente significativos, 15 con reducciones y 6 con incrementos.

¿Cuáles fueron las ciudades con mayor incremento de inseguridad en Jalisco?

El informe reveló que además de Puerto Vallarta, la percepción de inseguridad pasó de 37.9 a 53.9% en Tepic y de 54.7 a 70.8% en Zapopan.

Asimismo, otras regiones de México revelaron las siguientes cifras:

San Pedro Garza García de 8.7 a 4.4%

Saltillo de 28.1 a 16.7%

Torreón de 29.5 a 20.3%

Cabe destacar que las áreas urbanas son las más afectadas con los niveles más altos de percepción de inseguridad, entre las que destacan:

Irapuato con 92.1%

Guadalajara con 90.2%

Ecatepec con 87.6%

En contraste, las ciudades con la percepción más baja fueron:

San Pedro Garza García

Piedras Negras

Benito Juárez

Lugares de Jalisco con mayor percepción de inseguridad

En cuanto los espacios físicos específicos, el informe reveló que:

Cajeros automáticos en vía pública: 70.6%

En la calle: 65.3%

Transporte público: 64.1%

Carretera: 60.1%