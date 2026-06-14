Baja California: revisarán en Tijuana atrasos en pensiones a este grupo de personas

Viudas de ex policías, agentes retirados y elementos activos acudieron al Ayuntamiento de Tijuana para exigir una respuesta sobre pensiones, salarios y prestaciones que, aseguran, siguen pendientes desde hace varios años. La movilización reunió a cerca de 60 viudas de policías y agentes de la sección comercial, de acuerdo con la Asociación de Policías Retirados.

Durante la misma protesta, y como parte de las acciones anunciadas, las y los manifestantes adelantaron que iniciarán un proceso legal que contempla denuncias penales por presunto abuso de autoridad y discriminación contra autoridades municipales.

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¿Cuáles son las demandas de viudas y policías retirados en Tijuana?

De acuerdo con la Asociación de Policías Retirados de Tijuana, alrededor de 90 viudas siguen sin recibir pensión por viudez, mientras algunos agentes mantienen salarios congelados desde hace más de nueve años.

Además, el grupo señaló casos de policías con ingresos aproximados de 4 mil pesos por catorcena, situación que forma parte de los reclamos sobre las condiciones económicas que enfrentan algunos elementos y sus familias.

La asociación aseguró que algunas familias reciben apoyos económicos temporales; sin embargo, sostienen que estos no equivalen a una pensión por viudez formal ni garantizan un ingreso permanente, por lo que exigen que ese derecho quede reconocido de manera definitiva.

Durante la manifestación, algunas viudas señalaron que sus expedientes llevan años sin resolverse y que continúan a la espera de una respuesta sobre sus solicitudes.

👮‍♂️ Viudas de policías, agentes retirados y elementos activos de la corporación municipal de #Tijuana exigieron avances para resolver los rezagos que existen en la entrega de pensiones, salarios y prestaciones.



📸 Border Zoom#LaJornadaBC #BajaCalifornia #NoticiasDeTijuana pic.twitter.com/5J7kRadXxz — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) June 10, 2026

Otro de los puntos planteados fue la creación de un fondo funerario para apoyar a familiares de policías fallecidos en cumplimiento del deber. Esta medida tendría el objetivo principal de contar con respaldo ante gastos inmediatos tras una emergencia de este tipo.

¿Qué respondió el Ayuntamiento de Tijuana y qué documentos suelen pedirse para una pensión por viudez?

El alcalde Ismael Burgueño aseguró que los casos pendientes serán revisados y que las personas inconformes serían atendidas por autoridades municipales para dar seguimiento a cada expediente.

El Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de ISSSTECALI contempla la pensión por viudez y señala que la persona solicitante debe presentar documentación ante el instituto para iniciar el trámite correspondiente.

Entre los documentos señalados para este tipo de trámite aparecen:

Solicitud por escrito

Acta de defunción del trabajador o pensionista

Acta de matrimonio o documento equivalente que acredite el vínculo con la persona fallecida

Aunque cada caso debe ser revisado por la autoridad correspondiente, estos requisitos ayudan a explicar por qué los expedientes completos son clave para conocer el estado real de cada solicitud.

En Tijuana, el trámite puede revisarse en el área de Pensiones y Jubilaciones de ISSSTECALI, ubicada en Blvd. Díaz Ordaz #12649, colonia El Paraíso, C.P. 22106. El horario de atención oficial es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

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