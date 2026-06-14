Es ley y pocos lo saben en Baja California: si te toca trabajar el Día del Padre, tu patrón debe pagarte un extra obligatorio y así se calcula

El Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio y, aunque muchas familias aprovecharán la fecha para reunirse, miles de personas deberán trabajar con normalidad en Baja California y el resto del país.

Para algunos trabajadores, esa jornada puede representar un ingreso adicional. Sin embargo, el pago extra no se debe a la celebración del Día del Padre, sino a la prima dominical, una prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

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¿El Día del Padre 2026 es descanso obligatorio?

El domingo 21 de junio no está incluido como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Por ello empresas, comercios, restaurantes, hoteles, supermercados y otros centros laborales pueden operar con normalidad durante esa fecha.

Esto significa que quienes trabajen ese día no recibirán pago doble o triple por tratarse del Día del Padre. Aun así, si el domingo forma parte de su jornada ordinaria, el patrón debe cubrir la prima dominical correspondiente.

¿Quiénes reciben pago extra si trabajan el Día del Padre?

La prima dominical aplica para trabajadores que prestan servicio en domingo, especialmente cuando ese día forma parte de su horario habitual. Este caso es común en sectores con operación continua o atención al público durante fines de semana.

Entre ellos se encuentran:

Comercio y tiendas departamentales

Restaurantes y cadenas de alimentos

Hoteles y servicios turísticos

Hospitales y servicios de salud

Seguridad privada

Transporte

Supermercados y tiendas de conveniencia

Centros de entretenimiento

En estos casos, el pago adicional debe sumarse al salario de la jornada trabajada y aparecer reflejado en la nómina o recibo de pago del trabajador.

Día del Padre 2026 El Día del Padre en México comenzó tras la iniciativa de aplaudir la paternidad y generar un reconocimiento social por esta labor. (Halfpoint Images/Getty Images)

¿Cómo se calcula la prima dominical?

La Ley Federal del Trabajo establece que las personas que trabajen en domingo tienen derecho a una prima adicional de por lo menos 25% sobre el salario de los días ordinarios.

Por ejemplo, si una persona gana 600 pesos por jornada, la prima dominical mínima sería de 150 pesos adicionales. En ese caso, el pago total por trabajar ese domingo sería de 750 pesos.

El cálculo quedaría así:

Salario diario: 600 pesos

Prima dominical mínima: 25%

Pago extra: 150 pesos

Total por la jornada: 750 pesos

El monto puede ser mayor si el contrato individual, contrato colectivo, reglamento interno o política de la empresa establece condiciones más favorables para el trabajador.

¿Qué pasa si el domingo era tu día de descanso oficial?

Si el domingo forma parte de tu horario habitual, te corresponde el pago de tu salario ordinario más el 25% de la prima dominical. En cambio, si el domingo era formalmente tu día de descanso de la semana y tu patrón te pide acudir a laborar, el escenario legal cambia por completo.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, el empleador estará obligado a pagarte un salario doble por el servicio prestado, independientemente del salario que te corresponda por el descanso de esa jornada. Esto significa que el día se te debe liquidar al triple, además de conservar el derecho al pago de tu prima dominical por haber trabajado en el último día de la semana.

¿Dónde pedir orientación si no pagan la prima dominical?

Los trabajadores que tengan dudas sobre su pago pueden revisar primero su recibo de nómina y confirmar si aparece la prima dominical. También es importante verificar el salario diario que se tomó como base para calcular el monto adicional.

Si el pago no aparece o hay diferencias, pueden solicitar orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En Baja California, PROFEDET cuenta con oficinas en Mexicali y Tijuana, además de atención telefónica nacional.

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