Es oficial: recaudadoras en Jalisco ampliaron horario para el canje de placas gratis

Las autoridades aconsejan hacer los trámites con tiempo. | Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco

En Jalisco, las oficinas recaudadoras tienen horarios de atención específicos para la atención de trámites vehiculares como el cambio de placas, refrendo o padrón.

Pero, ¿cuáles son esos horarios tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en el resto del estado?

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¿En qué horario se puede hacer el canje de placas en Jalisco?

Las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (que incluye municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto) atienden de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

En ese horario de atención, los habitantes de Jalisco pueden completar diferentes trámites vehiculares, incluidos:

Canje de placas

Pago de refrendo vehicular

Reposición de tarjetas de circulación

Consultas vinculadas a adeudos o actualizaciones en el padrón vehicular

En el caso de los municipios que están fuera del Área Metropolitana, el horario de atención es el mismo: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00. No obstante, hay que aclarar que algunas recaudadoras pueden variar su atención.

¿Qué trámites se pueden realizar en estas oficinas?

Los habitantes de Jalisco que asisten a las oficinas recaudadoras tienen la posibilidad de completar diferentes trámites. Algunos de los servicios más solicitados son:

Cambio o canje de placas vehiculares

Pago de refrendo anual

Alta o baja de vehículos en el padrón estatal

Reposición de tarjeta de circulación

Actualización de datos del propietario

Las autoridades recomiendan asistir a las oficinas con la documentación completa, para evitar demoras y agilizar el proceso. Asimismo, subrayan la importancia de completar los trámites con anticipación para prevenir recargos y no sobrecargar las recaudadoras.

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