Es oficial en Jalisco: Young Miko llega a la Arena VFG con su primera gira de arenas; fechas, precios y paso a paso para comprar boletos

La artista puertorriqueña Young Miko llega a Guadalajara el jueves 17 de septiembre de 2026 con su gira mundial Late Checkout Tour, un espectáculo diseñado para grandes audiencias que la traerá a la Arena VFG, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El show es parte de un recorrido de cuatro fechas en México que ya es oficial. Además de Guadalajara, el tour incluye Monterrey (19 de septiembre), Ciudad de México (22 de septiembre) y Mérida (25 de septiembre).

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¿Cuánto cuestan los boletos de Young Miko en la Arena VFG de Guadalajara?

Los precios oficiales por zona en la Arena VFG disponibles a través de Ticketmaster para ver a Young Miko en Guadalajara son los siguientes:

Grada Preferente B: $3,300.90 pesos

$3,300.90 pesos Grada Preferente C: $2,812.30 pesos

$2,812.30 pesos General A: $2,232 pesos

$2,232 pesos Planta Baja: $1,984 pesos

$1,984 pesos Platea: $1,661.50 pesos

$1,661.50 pesos Planta Alta: $1,227.50 pesos

$1,227.50 pesos SC300: $992 pesos

¿Cómo comprar boletos para Young Miko en Guadalajara y qué tener en cuenta el día del evento?

La venta se realiza a través de Ticketmaster. También es posible adquirir boletos en taquilla el día del evento a partir de las 10:00 AM, hasta 30 minutos después de iniciado el show.

Para el ingreso al recinto, las autoridades de la Arena VFG recuerdan que no se permite el acceso con cámaras fotográficas o de video, selfie sticks, tablets, iPads, paraguas, mochilas grandes, cartulinas, letreros, alimentos, ni bebidas.

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