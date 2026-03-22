MiBici llegará a nuevas zonas de Guadalajara: requisitos, mapa de estaciones y cómo funciona el cobro

El sistema de bicicletas públicas MiBici en Guadalajara se encuentra en un proceso de expansión y modernización, con la incorporación de bicicletas eléctricas y nuevas estaciones en distintos puntos del Área Metropolitana.

Dentro de esta expansión, el sistema contempla la llegada a colonias y zonas que antes no contaban con cobertura. Entre ellas destacan:

Santa Margarita

Lomas de Zapopan

Rancho Nuevo

Santa Cecilia

El Rosario

Áreas cercanas al Parque Metropolitano

Es importante considerar que, al tratarse de una implementación progresiva, la disponibilidad de estaciones puede variar dependiendo del avance en cada zona, por lo que no todas se encuentran operando al mismo tiempo.

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Qué es MiBici y cómo funciona el sistema

MiBici es un sistema de transporte público individual que permite tomar una bicicleta en una estación y devolverla en otra distinta. Está diseñado para recorridos cortos y funciona como complemento de otros medios de transporte urbano.

El servicio opera todos los días, aproximadamente de las 5:00 a las 00:59 horas, y cuenta con una red de estaciones distribuidas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Cómo registrarse y requisitos para usar MiBici

Para utilizar el sistema es necesario registrarse en la plataforma oficial y contar con una suscripción activa. El proceso implica proporcionar datos personales, registrar un método de pago y aceptar los términos del servicio.

En el caso de menores de edad, el registro debe realizarse con la autorización de un tutor, quien asume la responsabilidad del uso.

El Gobernador @PabloLemusN explica que la tarifa de 5 pesos será válida en las tarjetas de transporte público como son: Mi Pasaje, Yo Jalisco, La Única y Credencial UdeG.



Escucha aquí los detalles. https://t.co/XWrGPejpFF — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 12, 2026

Cuánto cuesta MiBici y cómo funciona el cobro

MiBici opera mediante un esquema de suscripción que permite viajes ilimitados siempre que no se exceda el tiempo establecido por trayecto.

El plan anual tiene un costo aproximado de $600 pesos, y también existen opciones temporales de 1, 3 o 7 días por $120 pesos o más. Todos los planes incluyen viajes de hasta 30 minutos sin costo adicional.

Cuando se supera ese tiempo, se generan cargos extra según la duración del uso. Además, con la integración de bicicletas eléctricas, el sistema incorpora tarifas adicionales por activación, con costos cercanos a los 10 pesos por periodos cortos.

Mapa de estaciones: cómo ubicar bicicletas disponibles

El sistema cuenta con un mapa digital oficial que permite consultar en tiempo real la ubicación de estaciones, así como la disponibilidad de bicicletas y espacios para anclarlas.

Para acceder, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de MiBici, donde pueden buscar estaciones por ubicación y planificar sus recorridos de forma más eficiente.

Reglas básicas para usar el sistema

Para evitar cargos adicionales o sanciones, es importante respetar las condiciones de uso del sistema. Entre las principales reglas se encuentran no exceder el tiempo de 30 minutos por viaje, anclar correctamente la bicicleta al finalizar el recorrido y no dañar el equipo.

También se recomienda revisar el estado de la bicicleta antes de usarla, ya que cualquier incidente durante el trayecto puede ser responsabilidad del usuario.

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