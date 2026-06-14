Jalisco instala nuevos dispositivos en estas calles de Guadalajara y las multas llegan hasta $3,500 pesos

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) anunció la instalación de nuevos radares de velocidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los nuevos dispositivos de Jalisco se sumarán a los 67 radares que ya operan en las principales vialidades de la ciudad.

Según reportes de la Autoridad de la Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, estos dispositivos tienen una alta efectividad y ya han logrado una reducción de hasta el 67% en muertes y el 63% en lesiones graves por accidentes viales.

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¿En qué carreteras de Guadalajara se instalarán los nuevos radares de velocidad?

Según informó Antonio Martín del Campo, Director de la AMIM, los nuevos dispositivos se ubicarán en dos corredores de Guadalajara:

Lázaro Cárdenas: 3 radares direccionales, en puntos identificados como críticos por siniestralidad

3 radares direccionales, en puntos identificados como críticos por siniestralidad Carretera a Chapala: 4 radares en el nuevo tramo recientemente reparado, donde también operará la Línea 5

Las autoridades indicaron que habrá señalización horizontal y vertical un kilómetro antes de cada radar. La instalación, agregaron, responde a un análisis de siniestralidad vial que identifica los puntos con mayor concentración de accidentes graves. La meta anual es instalar hasta 14 nuevos radares en distintos puntos de la ciudad.

En rueda de prensa, Antonio Martín del Campo (AMIM) y Jesús Carlos Soto Morfín (SETRAN) anunciaron nuevas medidas para reducir la siniestralidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, incluyendo radares salvavidas. 👷💪🚥#SeguridadVial ⚠️ #AMG pic.twitter.com/yV1EJhyS1l — AMIM (@AgenciaAMIM) April 24, 2026

¿De cuánto es la multa por exceso de velocidad en Guadalajara y cuáles son los límites?

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, los conductores que excedan en más de 10 km/h el límite de velocidad establecido será sancionado con entre 10 y 30 veces la UMA, lo que en 2026 equivale a una multa de entre $1,173.10 y $3,519.30 pesos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que los límites máximos de velocidad permitidos en Jalisco son:

Vialidades secundarias y terciarias: 30 km/h

30 km/h Entorno de escuelas, hospitales y templos: 10 km/h en horarios de entrada y salida

10 km/h en horarios de entrada y salida Vialidades primarias sin acceso controlado: 50 km/h

50 km/h Avenidas de acceso controlado (carriles centrales): 80 km/h

80 km/h Carreteras estatales: 80 km/h fuera de zonas urbanas y 50 km/h dentro de ellas

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