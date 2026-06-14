Proponen reforma de desarrollo urbano en Guanajuato que impactaría de esta manera en los municipios del estado

El Congreso del Estado de Guanajuato promueve la reconfiguración y actualización urgente de los planes de uso de suelo en las demarcaciones locales. La medida busca mitigar los asentamientos irregulares y la fragmentación territorial.

Las nuevas pautas de control ambiental pretenden frenar el crecimiento desmedido de las manchas urbanas sobre las zonas de recarga de acuíferos.

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¿Por qué los ayuntamientos de Guanajuato deben actualizar sus programas de desarrollo urbano?

Los legisladores locales instaron a las administraciones municipales a adecuar los instrumentos de planeación de conformidad con el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. La expansión acelerada de los centros de población avanza a un ritmo superior al de las estrategias gubernamentales actuales.

Los factores de riesgo detectados por los diagnósticos de vivienda e infraestructura comprenden las siguientes situaciones críticas:

Frenar la expansión dispersa: contener el crecimiento desarticulado de los complejos habitacionales que eleva exponencialmente los costos de los servicios públicos básicos.

contener el crecimiento desarticulado de los complejos habitacionales que eleva exponencialmente los costos de los servicios públicos básicos. Evitar la proliferación de asentamientos irregulares: impedir la ocupación de terrenos desprovistos de planeación legal o que carezcan de reservas territoriales delimitadas.

impedir la ocupación de terrenos desprovistos de planeación legal o que carezcan de reservas territoriales delimitadas. Reducir la presión sobre recursos naturales: proteger el ecosistema ante los índices de concentración poblacional, donde más del 80 por ciento de los residentes habita en perímetros urbanos.

¿Cuáles son los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial?

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública analiza el dictamen para establecer directrices que aseguren la viabilidad económica y la sustentabilidad ambiental. Las normativas obligarán a los alcaldes a coordinar mesas de trabajo con la academia y sectores civiles.

Las metas de ordenamiento civil y preservación ecológica integran las siguientes acciones de control:

Áreas de valor ambiental: delimitar zonas ecológicas estratégicas para impedir la edificación de naves industriales o desarrollos inmobiliarios en suelos protegidos.

delimitar zonas ecológicas estratégicas para impedir la edificación de naves industriales o desarrollos inmobiliarios en suelos protegidos. Gestión integral de riesgos: prever escenarios de peligro derivados de fenómenos naturales o actividades humanas antes de otorgar licencias de construcción.

prever escenarios de peligro derivados de fenómenos naturales o actividades humanas antes de otorgar licencias de construcción. Infraestructura asequible: diseñar proyectos de introducción de servicios esenciales que respondan a las necesidades habitacionales presentes y futuras de la población.

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