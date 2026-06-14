Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América (EUA), anunció que su administración completó un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadunidense, informó que como resultado de las negociaciones, se “autorizó la apertura sin peajes” del Estrecho de Ormuz, y de manera simultánea, se levantó el bloqueo naval de la armada de Estados Unidos.

“¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Navíos del mundo, enciendan sus motores! ¡Qué fluya el petróleo!”, fue el mensaje escrito por Trump.

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Pakistán confirma acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó a través de su cuenta de X que ambas partes acordaron “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

De acuerdo con el primer ministro, la ceremonia oficial de firma de este acuerdo de paz se llevará a cabo el próximo 19 de junio, en Suiza.

Al respecto, Trump señaló que el bombardeo ocurrido este domingo, donde Israel atacó Beirut, Líbano, “no debió haber ocurrido”. Previamente, la agencia de noticias Reuters señaló que el primer borrador de este acuerdo de paz incluía la suspensión del programa nuclear iraní, mientras que Washington retiraría las sanciones petroleras.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de Irán sobre este acuerdo de paz.

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