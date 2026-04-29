Es oficial en Guanajuato: aprueban dictamen que cambia el uso de celulares en las escuelas del estado

El uso de celulares en las escuelas está por cambiar en Guanajuato gracias a una reforma a la ley educativa que busca establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se pueden utilizar estos dispositivos dentro del entorno escolar.

La propuesta no plantea una prohibición total, sino una regulación enfocada en el uso responsable de la tecnología, con el objetivo de evitar distracciones y mejorar el proceso de aprendizaje en las aulas.

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¿Qué cambiará con el uso de celulares en las escuelas?

El dictamen, realizado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado, establece que los dispositivos móviles, como celulares o tabletas, solo podrán utilizarse durante el horario de clases cuando formen parte de actividades educativas.

Es decir:

No podrán usarse libremente durante las clases

Solo estarán permitidos si tienen un fin pedagógico

Se busca evitar que interfieran con el aprendizaje

¿Quién definirá las reglas específicas?

La reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, otorga a la autoridad educativa estatal la facultad de emitir lineamientos más detallados sobre el uso de tecnología en las escuelas.

Esto significa que será la Secretaría de Educación la encargada de:

Definir las reglas de uso

Supervisar su cumplimiento

Adaptarlas según las necesidades del entorno escolar

Además, se establece un plazo de 180 días para que estas disposiciones sean publicadas, con participación de la comunidad educativa.

escuelas SEP inscripciones.jpg La SEP sería la encargada de establecer las reglas de esta medida. (X)

¿Qué otros cambios contempla la iniciativa?

El dictamen también introduce ajustes importantes en la ley:

Se incorpora el concepto de “entorno escolar” para mayor claridad normativa

Se impulsa la capacitación docente en el uso de herramientas digitales

Se busca identificar y prevenir riesgos asociados al uso de tecnología

Un punto relevante es que la reforma evita generar nuevas cargas administrativas para docentes, dejando la responsabilidad de implementación en la autoridad educativa.

¿Cuál es el objetivo de esta medida?

La iniciativa busca equilibrar el uso de la tecnología en las aulas, promoviendo su aprovechamiento sin que se convierta en una distracción.

De avanzar en el proceso legislativo, este cambio marcaría una nueva forma de integrar dispositivos digitales en la educación en Guanajuato, con reglas más claras tanto para estudiantes como para docentes.

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