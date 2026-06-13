Faltan pocos días para que concluya el plazo de reemplacamiento 2026 en Yucatán, sin embargo, miles de propietarios de vehículos aún no han realizado el trámite, por lo que podrían enfrentar multas y otras sanciones a partir del próximo 1 de julio.

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¿Cuándo acaba el reemplacamiento en Yucatán en 2026?

La fecha límite para regularizar las unidades se mantiene para el 30 de junio y hasta el momento las autoridades estatales no han anunciado una nueva prórroga para el programa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al cierre de mayo el proceso registraba un avance superior al 65% en coches con placas del periodo 2020-2024.

El reemplacamiento debía concluir originalmente en diciembre de 2025, no obstante ante la alta demanda, el gobierno decidió extender el plazo por seis meses adicionales.

¿Cómo hacer el reemplacamiento en Yucatán en 2026?

El proceso es en gran medida digital y consta de los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial: Accede al portal Reemplacamiento del Gobierno del Estado de Yucatán.

Sube tu documentación: Deberás adjuntar en el sistema tu identificación oficial, póliza de seguro vigente, comprobante de domicilio y el documento que acredite la propiedad del vehículo.

Agenda tu cita: Selecciona fecha y hora para acudir presencialmente por tus nuevas placas a cualquiera de los módulos disponibles en Mérida o el interior del estado.

Realiza tu pago: Puedes efectuarlo en línea o descargar tu línea de referencia para pagar en bancos, comercios autorizados o kioscos estatales.

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