La gobernadora Marina del Pilar Avila anunció un programa para que jóvenes de Baja California obtengan su primera licencia de conducir con descuentos de hasta el 100% y acceso gratuito al curso obligatorio de educación vial.

Jóvenes de entre 16 y 20 años podrán acceder al beneficio de este documento totalmente gratis, mientras que quienes tengan entre 18 y 20 años obtendrán un descuento del 50%.

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Hoy más que nunca es fundamental que las juventudes aprendan a conducir con responsabilidad, a fin de prevenir riesgos, salvar vidas y garantizar que cada joven que tome el volante lo haga con conciencia, preparación y respeto por los demás — dijo.

¿Hasta cuándo puedo sacar la licencia gratis para jóvenes?

El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Podrán participar quienes tramiten su licencia por primera vez. Entre los requisitos se encuentran presentar la CURP y, en caso de ser menores de edad, contar con autorización de madre, padre o tutor.

¿Cuándo son los cursos para obtener la licencia gratis en BC?

Los cursos se impartirán en Tijuana el 17 de junio en el Auditorio Zonkeys; en Tecate el 22 de junio en el Gimnasio Municipal Gustavo Díaz Ordaz; en Playas de Rosarito el 23 de junio en el Auditorio Ernesto Ruffo Appel; en San Quintín el 30 de junio en la sala audiovisual de la UABC; en Ensenada el 1 de julio en el Gimnasio ITE; en Mexicali el 4 de julio en el Auditorio PSF; y en San Felipe en el Parque Hayward.

El registro para acceder al taller gratuito permanecerá abierto del 10 al 15 de junio a través del portal oficial del programa.

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