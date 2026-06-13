Las mejores playas de México para volar directo desde Querétaro estas vacaciones 2026

Queda muy poco para comenzar las vacaciones de verano en México y muchas familias ya planean su próximo viaje. Si eres uno de ellos y buscas volar a la playa en las próximas semanas, el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) ofrece vuelos directos a más de 10 destinos costeros en el país.

La oferta de vuelos del aeropuerto sigue en expansión y permite llegar a destinos del Pacífico, el Golfo y el Caribe sin hacer escala.

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¿A qué playas de México puedes volar directo desde Querétaro en el verano 2026?

Algunos de los destinos de playa con vuelo directo desde Querétaro son los siguientes con aerolínea y duración aproximada del trayecto:

Cancún: vuelos operados por Viva y Volaris, con un viaje de aproximadamente 2 horas y 25 minutos.

vuelos operados por Viva y Volaris, con un viaje de aproximadamente 2 horas y 25 minutos. Puerto Vallarta: a través de Volaris. Duración total del vuelo: 1 hora 17 minutos

a través de Volaris. Duración total del vuelo: 1 hora 17 minutos Los Cabos: aerolínea Viva, vuelo de 2 horas

aerolínea Viva, vuelo de 2 horas Mazatlán: a través de TAR México, con un viaje de 1 hora y 25 minutos

a través de TAR México, con un viaje de 1 hora y 25 minutos Ixtapa Zihuatanejo: operado por Volaris y con una duración estimada de una hora.

operado por Volaris y con una duración estimada de una hora. Acapulco: a través de TAR México, con vuelos de poco más de una hora

a través de TAR México, con vuelos de poco más de una hora Veracruz: por medio de Volaris, con una duración de 1 hora y 8 minutos

por medio de Volaris, con una duración de 1 hora y 8 minutos Oaxaca: operado por Volaris y un total aproximado de 1 hora y 7 minutos de viaje

operado por Volaris y un total aproximado de 1 hora y 7 minutos de viaje Mérida: mediante la aerolínea Viva, con un viaje de 1 hora y 55 minutos

mediante la aerolínea Viva, con un viaje de 1 hora y 55 minutos Tijuana: a través de Volaris y Viva, con una duración de 3 horas.

¿Hay vuelos desde Querétaro a playas fuera de México en 2026?

Para quienes buscan una opción internacional, el Aeropuerto Internacional de Querétaro también cuenta con vuelo directo a Los Ángeles, California, una ciudad estadounidense que permite acceder a playas icónicas como Santa Mónica y Venice Beach, además de contar con parques temáticos.

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