El Pato: Así era el macabro juego que inventó una maestra de kinder para abusar de sus alumnos en Guanajuato

El Juego del Pato era una dinámica macabra que la maestra de kinder Guadalupe “N” usaba para violentar a sus alumnos de primer año, niños y niñas de entre 3 y 4 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

La terrible dinámica del Juego del Pato

De acuerdo con los reportes de las autoridades, basados en testimonios y denuncias de padres de familia de los alumnos de preescolar afectados, la maestra Guadalupe “N” usaba el Juego del Pato como una fachada para cometer abuso sexual infantil en contra de sus alumnos de preescolar.

El juego consistía en que los alumnos debían responder a ciertas preguntas. Si acertaban obtendrían un supuesto premio, que consistía en que la maestra les hiciera tocamientos frente al grupo. Si la respuesta era errónea, los pequeños recibían golpes en el estómago.

¿Cómo descubrieron a la maestra abusadora?

El caso de la maestra abusadora salió a la luz en mayo de 2025 cuando una de sus alumnas, de 4 años de edad, fue atendida por malestares físicos. Tras la revisión, la pediatra reveló que la menor padecía una enfermedad de transmisión sexual , lo que detonó las averiguaciones y llevó a los padres de familia a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato.

Además, los padres de familia comenzaron a notar cambios emocionales drásticos en los pequeños. Por ejemplo, manifestaron tristeza, aislamiento, rechazo recurrente a asistir a clases, pesadillas.

Autoridades detienen a la maestra Guadalupe “N” por abuso sexual infantil

La maestra Guadalupe “N” intentó huir hacia Nayarit; sin embargo, las autoridades la detuvieron y fue vinculada a proceso el 10 de julio de 2025. No obstante, los padres de familia acusan que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no actuó con la celeridad necesaria.

