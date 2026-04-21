Es oficial: Guanajuato lanza nueva herramienta para realizar la revisión vehicular desde tu celular

Conductores en Guanajuato acceden a su revisión vehicular con un solo clic.

Conductores en Guanajuato acceden a su revisión vehicular con un solo clic. | Reuters

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato acaba de presentar una solución digital que promete cambiarle la vida a miles de conductores del estado. Ya no será necesario trasladarse ni hacer filas para resolver dudas sobre tu revisión vehicular.

La herramienta funciona directo desde tu celular, sin descargar aplicaciones ni registrarte en portales complicados. Lo mejor: está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y cualquier persona puede usarla en segundos.

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¿Qué es la nueva herramienta en Guanajuato para la revisión vehicular?

La FGEG lanzó un Chatbot de Revisión Vehicular, una plataforma interactiva diseñada para modernizar este trámite desde cero. Su objetivo es eliminar los traslados innecesarios que tanto tiempo consumen a los ciudadanos.

El chatbot responde de forma inmediata y confiable sobre requisitos, citas y el estatus de tu trámite. No depende de horarios de oficina ni de tiempo de espera en líneas telefónicas.

La herramienta opera vía WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en México. Eso significa que cualquier persona con un celular básico puede acceder sin complicaciones técnicas.

Chatbot Guanajuato Esta es la herramienta para testear la verificación vehicular en Guanajuato (FGE Guanajuato (Facebook))

¿Cómo usar el chatbot de revisión vehicular desde tu celular?

El proceso completo toma menos de un minuto y no requiere ningún conocimiento técnico previo. Sigue estos tres pasos para empezar:

Escanea el código QR oficial con la cámara de tu celular para iniciar el proceso.

con la cámara de tu celular para iniciar el proceso. Abre el enlace que te redirige directamente al chat en WhatsApp.

que te redirige directamente al chat en WhatsApp. Envía un mensaje y sigue las instrucciones del sistema para obtener la información que necesitas.

Con esta iniciativa, la Fiscalía estatal apuesta por servicios más ágiles y transparentes para los conductores guanajuatenses. La tecnología llega para simplificar procesos que antes exigían tiempo, dinero y desplazamientos.

Esta acción forma parte de la estrategia de innovación tecnológica de la FGEG para modernizar la atención pública del estado. La ciudadanía ya puede usar el servicio sin esperar más.

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