A lo largo y ancho del país, miles de personas se encuentran en búsqueda de empleo. El trabajo es fundamental para cubrir necesidades básicas de supervivencia y tener estabilidad.

La Dirección General de Parques y Espacio Públicos de León, Guanajuato, publicó 50 vacantes de guardaparques con sueldo competitivo de más de 19 mil pesos.

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Vacantes de empleo en Guanajuato: ¿Cómo ganar 19 mil pesos mensuales?

El perfil que las y los interesados deben cubrir es el siguiente:

Rango de edad de 28 a 45 años

Alta vocación social, creatividad, sensibilidad ambiental y cultural, compromiso con el espacio público

Los guardaparques son pilares fundamentales para la conservación ambiental, actuando como guardianes de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Su labor abarca la vigilancia contra actividades ilegales (caza/tala), el monitoreo biológico, la prevención de incendios y la educación ambiental, garantizando la preservación de ecosistemas esenciales para el futuro.

La remuneración económica de este empleo es representativa, sin embargo, hay que pasar por un periodo de prueba.

De acuerdo con lo publicado, durante la etapa de evaluación (dura tres meses), los seleccionados recibirán un salario de $11,921.59.

“Una vez concluida la etapa de prueba, los candidatos que aprueben se les realizará la modificación del contrato al puesto de guardaparques con una remuneración mensual de $19,521.25″, se indica en la convocatoria.

Fechas clave para el trabajo en Guanajuato 2026

Las y los candidatos que se postulen deberán tener licenciatura en carreras como: Biología, Agronomía, Turismo, Trabajo Social. En este enlace podrás conocer la lista completa.

El registro abrió el pasado 8 de abril y concluirá el próximo 2 de mayo.

La documentación requerida deberá ser enviada al correo parquesyespacios@leon.gob.mx.

Cabe destacar que el puesto exige buena condición física, ya que implica trabajar al aire libre, caminar por largos periodos, usar bicicleta y contar con disponibilidad de horario.

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