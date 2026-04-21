Es oficial: autopista Guanajuato–Silao ya está dando 40% de descuento desde abril a capitalinos que cumplan este requisito

Para obtener este beneficio, la gente puede realizar el proceso de obtención del TAG en la caseta correspondiente.

Para obtener este beneficio, la gente puede realizar el proceso de obtención del TAG en la caseta correspondiente. | JOSÉ PAZOS/NOTIMEX

Para todos los conductores y visitantes que circulan frecuentemente por la autopista Guanajuato–Silao, hay buenas noticias: el costo del peaje ahora es más bajo para quienes cumplen con un requisito clave.

De acuerdo con el gobierno del estado de Guanajuato, se confirmó un aumento en el descuento que beneficia directamente a residentes de la capital que usan el dispositivo TAG para cubrir el costo del peaje.

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¿De cuánto es el descuento y cuánto se paga ahora?

El descuento pasó del 35% al 40%, lo que representa una reducción directa en el costo del peaje. Con el esquema anterior, el cruce tenía un costo aproximado de $24.40 pesos, mientras que con el nuevo beneficio se paga alrededor de $22.51 pesos.

Este ajuste busca generar un alivio económico para las y los usuarios, además de incentivar el uso del sistema de pago electrónico en casetas.

casetas descuento mexico.jpg El descuento comenzó a aplicarse desde el pasado 15 de abril. (TW: @GN_Carreteras)

¿Cuántos TAG se pueden tener y cuánto cuestan?

Como parte de los cambios, también se amplió el número de dispositivos permitidos por persona. Antes solo se podía contar con un TAG, pero ahora es posible registrar hasta tres por usuario.

El primer dispositivo se entrega sin costo, mientras que el segundo y el tercero tienen un precio de $150 pesos cada uno. Esto permite que más de un vehículo por familia pueda acceder al descuento en Guanajuato.

¿Qué requisitos se necesitan para obtener el beneficio?

Para poder acceder al programa, es necesario realizar el trámite de forma presencial en la caseta correspondiente y cumplir con lo siguiente:

Contar con identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Guanajuato capital

Presentar la tarjeta de circulación a nombre de la persona solicitante

Acudir con el vehículo que será registrado

Tener un TAG activo vinculado al programa

El dispositivo es personal e intransferible, por lo que únicamente funcionará en los vehículos registrados.

¿Cuál es la vigencia y dónde pedir informes?

El TAG tendrá una vigencia mínima de dos años a partir de su emisión. El trámite puede realizarse en las oficinas ubicadas en la caseta de cobro, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Para más información, las autoridades pusieron a disposición el número de atención 473 137 7456.

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