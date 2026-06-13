Es oficial en Querétaro: Qrobus llega al municipio de Huimilpan y conectará con todas estas colonias

Para quienes viven en comunidades de Huimilpan, los traslados hacia la capital del estado de Querétaro y otras zonas de trabajo o estudio cambiarán dentro de poco gracias a la introducción de una nueva ruta del sistema Qrobus, la cual impactaría localidades como La Joya.

A través de una rueda de prensa, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó la ampliación del servicio hacia este municipio en diversas localidades en beneficio de la población que se traslada diariamente.

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¿Qué colonias y comunidades conectará Qrobus en Huimilpan?

De acuerdo con la AMEQ, Qrobus llegará a Huimilpan con nuevas conexiones hacia tres puntos del municipio:

El Sauz Norte

San Pedrito

La Joya

La autoridad estatal señaló que cada nueva ruta representa más oportunidades para estudiar, trabajar, realizar actividades diarias. y mantenerse cerca de familiares o personas importantes.

El anuncio fue realizado junto con el director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales.

¿Qué rutas de Qrobus pasan por Huimilpan?

Además del anuncio de nuevas conexiones, y según el portal oficial de Qrobus, cuenta con un par de rutas vinculadas con Huimilpan. Entre ellas aparecen:

T15 Terminal Balvanera-Huimilpan

T16 Lagunillas-Alameda

En el mismo portal, también aparecen otras opciones locales e intermunicipales que permiten identificar cómo se integra Huimilpan al sistema Qrobus:

C74 Lagunillas-Huimilpan

L166 Huimilpan-Carranza

L167 Huimilpan-Entronque El Vegil

L168 San Antonio La Galera-Lagunillas

L169 Huitrón-Entronque El Vegil

¿Cómo consultar rutas, saldo, horarios y reportes de Qrobus?

La AMEQ recomienda utilizar sus canales oficiales para resolver dudas o reportar irregularidades en el servicio. En cuanto al pago, Qrobus mantiene el esquema de tarjeta de prepago para los usuarios del sistema.

De acuerdo con la información oficial, la tarjeta general permite pagar $11 pesos en el primer viaje y $5.50 pesos en el transbordo. En tanto, algunos grupos pueden acceder a tarifa preferente o al programa Tarifa Unidos, según los requisitos establecidos por el sistema.

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