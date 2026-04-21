Hay muchos municipios de México que no tienen: la profesión que está desapareciendo y preocupa a todos en Guanajuato

De acuerdo con los especialistas, la poca masa laboral de notarios en Guanajuato prefieren residir en ciudades como León, Irapuato, entre otras que en municipios más pequeños.

De acuerdo con los especialistas, la poca masa laboral de notarios en Guanajuato prefieren residir en ciudades como León, Irapuato, entre otras que en municipios más pequeños. | Getty Images

En Guanajuato, persiste un déficit importante de notarios, una situación que ha comenzado a impactar directamente en el acceso a servicios legales en distintas regiones del estado. De acuerdo con reportes de medios locales y representantes del sector, existen municipios donde este servicio, incluso, no está disponible, lo que obliga a la población a trasladarse a otras localidades para realizar trámites básicos.

El problema responde a una combinación de factores que se han acumulado durante años, como la falta de convocatorias, el envejecimiento del gremio y la baja incorporación de nuevos perfiles. Según Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez, presidenta del Colegio Estatal de Notarios, en la entidad se requieren alrededor de 400 notarios para cubrir la demanda, aunque actualmente existe un déficit de entre 140 y 150 profesionales.

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Municipios donde falta el servicio notarial

La falta de cobertura se concentra principalmente en municipios pequeños, donde incluso hay casos en los que no existe ningún notario disponible. De acuerdo con representantes del sector, entre los ejemplos más claros se encuentran:

Tarandacuao, donde no hay notario.

Jerécuaro, donde se requiere al menos uno más.

Coroneo, que quedó sin servicio tras el fallecimiento del único notario.

Salvatierra, donde la cobertura es insuficiente.

Documentos para justificar préstamo y evitar multa del SAT 2024 Existen diversos municipios de Guanajuato en donde no labora ni un solo notario. (El SAT te pedirá unos cuantos papeles para justificar un préstamo)

Las razones detrás del déficit

El acceso a la función notarial en Guanajuato está regulado por procesos que incluyen exámenes de aspirante y de oposición, además de la obtención del “Fiat”, que es la autorización oficial para ejercer. Sin embargo, durante más de 23 años no se generaron nuevas convocatorias de manera constante, lo que provocó un rezago que aún no ha podido corregirse.

Según Roberto Mario Enríquez Carrillo, subsecretario de Servicios a la Comunidad, la ley establece que estos procesos deben realizarse cada dos años, aunque existe la intención de que se lleven a cabo de manera anual para atender el déficit. También señaló que actualmente se desarrollan nuevas convocatorias para incrementar el número de notarios en la entidad.

Por qué faltan notarios en varias regiones

Otro factor que influye en el déficit es la preferencia de los aspirantes por establecerse en ciudades con mayor actividad económica y mejores condiciones. De acuerdo con el subsecretario, ciertos municipios de Guanajuato concentran el mayor interés, lo que deja sin cobertura a zonas más alejadas:

León

Irapuato

Celaya

Silao

Además, indicó que en algunos municipios no se registran aspirantes, lo que provoca que las convocatorias queden desiertas y retrasa aún más la asignación de notarías, especialmente en regiones como el noreste y sureste del estado.

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