Ni $500 pesos ni tarifa doble: estos son los costos reales de la verificación vehicular en Guanajuato 2026

Guanajuato fijó los costos reales del trámite vehicular para este año. | Notimex

Muchos automovilistas en Guanajuato circulan con cifras equivocadas en la cabeza. Los costos reales de la verificación vehicular en Guanajuato para 2026 ya son oficiales, y no coinciden con lo que varios conductores calculan por rumor o experiencia de años anteriores.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado confirmó las tarifas vigentes y dejó claro que el trámite no genera ningún cobro extra. Antes de agendar tu cita, conviene saber exactamente cuánto debes llevar, según el tipo de constancia que requiera tu unidad.

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¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Guanajuato 2026?

La constancia y distintivo tipo usual tiene un precio de $375 pesos con IVA incluido. Ese monto cubre el trámite completo, sin cargos ocultos ni conceptos adicionales.

Constancia y distintivo tipo usual: $375 (IVA incluido)

(IVA incluido) Constancia y distintivo Doble Cero, Cero, Uno y Dos : $610 (IVA incluido)

: (IVA incluido) Reposición de constancia y distintivo Doble Cero, Cero, Uno y Dos: $610 (IVA incluido)

Para vehículos clasificados en las categorías Doble Cero, Cero, Uno o Dos, la tarifa asciende a $610 pesos, monto que también aplica si el propietario solicita una reposición de documentos. La autoridad estatal subraya que ningún centro de verificación puede cobrar por encima de estas cifras.

El programa existe por una razón concreta: los vehículos en circulación generan el 30% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en el estado. Reducir esa contaminación depende directamente del cumplimiento ciudadano con este trámite.

verificacion guanjuato.jpg La verificación vehicular en Guanajuato tiene un costo mínimo de 365 pesos. (Centro de Verificación Vehicular Gto-006)

¿Quiénes deben verificar en abril y qué pasa si tu carro es de otro estado?

La ley en Guanajuato es clara: todo propietario o poseedor de un vehículo que use gasolina, diésel, gas LP o gas natural está obligado a verificar. La obligación aplica para unidades registradas y en circulación dentro del territorio estatal.

Si tu auto proviene de otra entidad federativa, existe una excepción oficial. Los vehículos con distintivo de verificación vigente de otro estado reciben reconocimiento en Guanajuato, por lo que no es necesario repetir el trámite.

En abril, el calendario establece que verifican los propietarios de placas con terminación 1 y 2. Revisa tu placa con tiempo: durante el primer semestre de 2025, solo el 32.23% del padrón vehicular cumplió con la obligación en todo el estado.

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