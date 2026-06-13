Cambian las licencias de conducir en Nuevo León: ahora todos estos conductores deberán aprobar un curso para conseguirla

El Congreso de Nuevo León aprueba una reforma que cambia las reglas para miles de choferes del servicio público. La nueva ley impone condiciones que van más allá del trámite tradicional, y afecta directamente a quienes mueven pasajeros todos los días en el estado.

No se trata de un cambio menor. Los solicitantes de licencias especiales para transporte de pasajeros deben cumplir con un proceso que incluye evaluaciones y capacitación específica antes de recibir su documento.

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¿Qué conductores deben aprobar el curso de licencia en Nuevo León?

La reforma a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León, presentada por la diputada Aile Tamez ante la Comisión de Movilidad, establece que los solicitantes de licencias especiales para vehículos de transporte público de pasajeros deben acreditar cursos de capacitación y evaluaciones psicológicas que determine la autoridad competente. No aplica para la licencia regular: el requisito es exclusivo para quienes conducen rutas de servicio colectivo.

El curso tiene un contenido obligatorio definido por ley. La capacitación debe incluir una presentación audiovisual sobre los riesgos de manejar a alta velocidad, bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia, y con dispositivos móviles de comunicación en mano. El objetivo es directo: reducir los factores que generan accidentes en el transporte de pasajeros.

La misma reforma modifica también la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular del Estado, el organismo responsable de emitir las licencias en Nuevo León. Este instituto queda facultado para aplicar las evaluaciones y definir los estándares del proceso de certificación que cada chofer deberá superar.

Licencia de conducir en Nuevo Leon La reforma exige capacitación sobre riesgos de velocidad, alcohol y uso del celular al volante. (Gobierno de Nuevo León)

Descuentos en licencias y refrendo vehicular en Nuevo León

El paquete legislativo aprobado por el Congreso de Nuevo León incluye dos beneficios adicionales para distintos perfiles de conductores. Las personas que, sin ser dueñas de un vehículo, necesitan tramitar o renovar cualquier tipo de licencia por motivos laborales pueden acceder a un descuento del 25% en el costo del trámite ante el Instituto de Control Vehicular.

Los adultos mayores de 60 años también obtienen un alivio económico. Los propietarios de vehículos registrados en el estado tienen derecho a un descuento anual de al menos 20% en el pago del refrendo vehicular, beneficio que es compatible con cualquier otro descuento vigente al momento del pago.

Ambas medidas entran en vigor una vez que la reforma se publique en el Periódico Oficial del Estado. Si eres chofer de transporte público o tienes 60 años o más, conviene estar al tanto de cuándo entra en vigor la norma para no perder los nuevos beneficios.

Si vives en Nuevo León y manejas en el servicio público, revisa con el Instituto de Control Vehicular los plazos y los requisitos exactos del curso antes de iniciar tu trámite.

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