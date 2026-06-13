Luego de casi cuatro meses del conflicto armado entre las fuerzas militares de los Estados Unidos (EUA) e Irán, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que este próximo domingo 14 de junio se firmará un acuerdo de paz con autoridades del país de Oriente Medio.

A través de un breve texto compartido en su cuenta de la plataforma Truth Social, el presidente de EUA aseguró que inmediatamente después de que se firme el acuerdo con los líderes iraníes, el estrecho de Ormuz “quedará abierto para todos”.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre el acuerdo de paz con Irán?

De acuerdo con el texto del mandatario norteamericano, a diferencia de los acuerdos que se habían firmado en el pasado entre líderes de Irán y el expresidente Barack Obama, en esta ocasión no habrá ningún intercambio de dinero ni condonaciones de acuerdos.

Por otro lado, aseguró que en el transcurso de los próximos días bombarderos B-2 se encargarán de recoger el polvo nuclear enterrado en las montañas de granito en el país de Medio Oriente, esto con la finalidad de “destruirlos”.

“Esperamos trabajar con Irán, y con todo Medio Oriente, durante mucho tiempo en el futuro. Esperemos que este proceso funcione rápida, fácil y fluidamente (...) Si no funciona, tenemos la alternativa definitiva, que esperamos nunca tener que usar de nuevo”, se lee en su posteo en redes sociales.

🚨 Anuncia Donald Trump el fin de la guerra contra Irán



Informó que mañana firmará el acuerdo con el régimen iraní para poner fin al conflicto en Medio Oriente pic.twitter.com/lP3k4tRfJq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 13, 2026

Irán exige cobros por servicios en estrecho de Ormuz

Luego de que el presidente de EUA diera a conocer los acuerdos con Irán para el fin a la guerra, agencias internacionales como Reuters dieron a conocer que líderes del país de oriente medio cuestionaron la fecha anunciada por el mismo Donald Trump.

Por otro lado, se detalló que los líderes iraníes estarían solicitando un cobro proporcional por los servicios de operación en el estrecho de Ormuz, punto que no fue aclarado por el presidente de Estados Unidos.

¿Por qué estalló el conflicto entre EUA e Irán?

Vale la pena recordar que el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán inició a finales de febrero de este 2026 con ataques directos de las fuerzas militares norteamericanas en bases estratégicas iraníes.

Tras ello a lo largo de las últimas semanas se han dado intercambios de ataques entre los países en bases militares y puntos estratégicos.

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