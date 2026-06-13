Es ley y pocos lo saben en Jalisco: si te toca trabajar el Día del Padre, tu patrón debe pagarte un extra obligatorio y así se calcula

Aunque el Día del Padre es una de las celebraciones familiares más importantes del año en Jalisco y el resto del país, la fecha no está reconocida como un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, trabajar durante el tercer domingo de junio sí puede traer un beneficio económico para miles de empleados. La razón no está relacionada con la celebración en sí, sino con una prestación laboral que aplica cada vez que una persona desempeña sus actividades en este día de fin de semana: prima dominical.

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¿En qué consiste la prima dominical?

La prima dominical es un pago adicional que los patrones deben otorgar a los trabajadores que laboran en domingo. Este derecho está establecido en la legislación laboral mexicana y busca compensar el trabajo realizado en un día que tradicionalmente suele destinarse al descanso.

Es importante señalar que la prestación se suma al salario correspondiente a la jornada trabajada, por lo que no sustituye ninguna otra percepción. Además, la ley establece un porcentaje mínimo que las empresas deben respetar.

Día del Padre en México. Esta celebración es considerada una de las más importantes entre la población mexicana. (Notimex)

¿Cómo calcular cuánto te corresponde?

La Ley Federal del Trabajo señala que la prima dominical debe equivaler al menos al 25% del salario ordinario de un día de trabajo.

Por ejemplo, si el salario diario es de 720 pesos, la prima ascendería a 180 pesos. Para quienes ganan 900 pesos por día, el pago adicional sería de 225 pesos. Estos montos pueden ser mayores si la empresa ofrece condiciones superiores a las previstas por la ley.

¿Qué trabajadores suelen recibir este beneficio?

La prima dominical puede aplicar a cualquier persona que labore en domingo en Jalisco, aunque es más común en actividades que mantienen operaciones durante toda la semana.

Entre los sectores donde suele otorgarse con frecuencia se encuentran:

Tiendas de autoservicio y supermercados.

Restaurantes y cafeterías.

Hoteles y servicios turísticos.

Hospitales y clínicas.

Empresas de seguridad privada.

Servicios de transporte.

Farmacias.

Centros comerciales.

Cines, parques y espacios de entretenimiento.

Tiendas de conveniencia.

¿Qué hacer si no te pagan la prima dominical?

Si un trabajador considera que la empresa omitió este pago, el primer paso es revisar el recibo de nómina para verificar si la prestación fue incluida bajo algún concepto relacionado con la jornada dominical.

En caso de detectar una irregularidad, se recomienda solicitar una aclaración directamente con el área de recursos humanos o con el empleador. Muchas veces el problema puede resolverse mediante una revisión interna del cálculo salarial.

Si la negativa persiste, los trabajadores pueden buscar orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo encargado de asesorar a empleados sobre el cumplimiento de sus derechos laborales y los mecanismos disponibles para presentar una reclamación formal.

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