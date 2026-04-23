El municipio de Guanajuato que ofrece empleo de guardaparques y paga casi 12 mil pesos por mes

El cuidado del medio ambiente y la seguridad en los espacios recreativos se han vuelto una prioridad en el estado de Guanajuato. La administración de León, encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha lanzado una convocatoria oficial para reclutar a 50 guardaparques. Además de ser vigilantes, también trabajarán como educadores ambientales y facilitadores de la convivencia.

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Guanajuato: ¿Cuáles son los requisitos y el perfil para postularse?

La convocatoria está dirigida a personas con un fuerte compromiso social y ambiental que cuenten con formación académica técnica o profesional. A diferencia de otros puestos de vigilancia, aquí se busca un perfil multidisciplinario que combine conocimientos científicos con habilidades sociales.

Los requisitos principales incluyen:

Formación académica: Título terminado en carrera técnica, licenciatura o ingeniería (áreas biológicas, sociales, culturales o artísticas como biología, veterinaria, psicología, comunicación o gestión cultural).

Título terminado en carrera técnica, licenciatura o ingeniería (áreas biológicas, sociales, culturales o artísticas como biología, veterinaria, psicología, comunicación o gestión cultural). Edad: De 28 a 45 años.

De 28 a 45 años. Habilidades: Facilidad de palabra (sin pánico escénico), liderazgo comunitario, manejo de Office y capacidad para resolver conflictos.

Facilidad de palabra (sin pánico escénico), liderazgo comunitario, manejo de Office y capacidad para resolver conflictos. Aptitudes físicas: Buena condición para actividades al aire libre y saber manejar bicicleta.

Buena condición para actividades al aire libre y saber manejar bicicleta. Otros: No tener afiliación política y contar con disponibilidad de horario (fines de semana, festivos y noches).

¿Cómo es el proceso de selección y cuánto pagan?

Durante el periodo de prueba de tres meses, los seleccionados recibirán un pago mensual de 11 mil 921 pesos. Sin embargo, una vez concretada la contratación definitiva, la remuneración mensual asciende a los 19 mil 521 pesos.

Si estás interesado en formar parte de este equipo, estas son las fechas clave del proceso:

Entrega de CV digital: Del 8 de abril al 2 de mayo de 2026 al correo parquesyespacios@leon.gob.mx. Examen de admisión: Del 25 al 29 de mayo. Curso de inducción: Del 8 de junio al 31 de julio. Inicio de operaciones: 8 de agosto de 2026.

Las entrevistas se llevarán a cabo directamente en la Dirección General de Parques y Espacios Públicos.

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