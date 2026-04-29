Confirmado por CFE: modernizan central en esta zona de Chiapas para asegurar hasta 50 años más de operación

Como parte de una estrategia nacional para mejorar la infraestructura eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la modernización de una de las hidroeléctricas más importantes del sureste del país, en Chiapas, con el objetivo de fortalecer la generación de energía limpia y hacer más eficiente el suministro.

Según lo informado, los trabajos se concentran en la Central Hidroeléctrica La Angostura, donde se busca no solo aumentar su capacidad de generación, sino también extender su vida útil hasta por 50 años más.

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¿Qué cambios se están realizando en la central?

La modernización contempla la repotenciación de sus unidades generadoras, lo que permite producir más electricidad con la misma cantidad de agua. Este proceso implica actualizar tecnología clave para hacer más eficiente el funcionamiento de la planta.

Uno de los avances más recientes ocurrió el 23 de abril de 2026, cuando se incrementó la capacidad de la Unidad 2 en 20 megawatts, al pasar de 180 a 200 MW. Con ello, la central ya alcanza una capacidad total de 940 MW, con la meta de llegar a 1,000 MW al finalizar la hidroeléctrica.

Además, la central juega un papel relevante en la operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), organismo encargado de garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda eléctrica en todo el país.

📄 #Boletín | La CFE moderniza la Central Hidroeléctrica La Angostura en Chiapas para asegurar hasta 50 años más de operación.



🌊 La Unidad 2 ya aumentó su capacidad de 180 a 200 MW. Hoy la central alcanza 940 MW y, al finalizar, llegará a 1,000 MW.



Con energía limpia, se… pic.twitter.com/BWaeT5W3uk — CFEmx (@CFEmx) April 27, 2026

¿Qué beneficios ambientales y poblacionales tendrá?

De acuerdo con la CFE, al tratarse de energía hidroeléctrica, la modernización contribuye directamente a la reducción de emisiones contaminantes. Se estima que, una vez concluido el proyecto, se evitará la emisión de aproximadamente 129 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

Esta cifra equivale a lo que generan más de 28 mil vehículos a gasolina en un año, lo que refuerza el papel de la central como una fuente de energía limpia y estratégica dentro de la transición energética.

Además, la operación de la central también contribuye al control de los niveles de agua en la cuenca del río Grijalva, lo que tiene implicaciones en materia de protección civil y gestión de riesgos.

La modernización también beneficiará a más de 5.2 millones de personas, al garantizar un suministro eléctrico más estable, seguro y eficiente. Esto es clave en regiones donde la demanda energética continúa creciendo.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Los trabajos avanzan por fases en las cinco unidades generadoras de la central. Algunas ya fueron modernizadas y están en operación, mientras que otras continúan en proceso con fechas de conclusión previstas entre 2026 y 2027.

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