CFE alerta por avisos falsos de multas en domicilios de todo México; es una nueva estafa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado en el que alertó a las y los mexicanos de todo el país por una nueva modalidad de estafa basada en supuestas multas, esto con la finalidad de cobrar miles de pesos argumentando un “operativo especial” en los domicilios.

De acuerdo con lo mencionado por esta comisión, se ha detectado la aparición de avisos falsos colocados en domicilios particulares en los cuales se señalan supuestas irregularidades en el inmueble, por lo cual intentan aprovecharse para solicitar dinero en efectivo.

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¿Cómo es el nuevo modus operandi de multas falsas de la CFE?

Una de las variantes de esta nueva estafa detectada por la misma CFE y demás autoridades, señala que el delito consiste en que una persona uniformada con vestimenta similar a la del personal de la comisión, acuden al domicilio en cuestión argumentando cambios en el medidor, sin embargo en el proceso se señalan supuestas multas.

Testimonios compartidos refieren que el modus operandi de los delincuentes consiste principalmente en dejar hojas impresas en los domicilios, normalmente los viernes por la tarde, en los que se notifica que cuentan con 12 horas para pagar entre 5 mil y 20 mil pesos para evitar el corte del servicio.

En estas hojas se incluye el número telefónico al cual invitan a marcar a las víctimas para tener el primer contacto. Durante la llamada se afirma que se trata de una falta grave o delito, por lo cual se brindan descuentos en las supuestas multas de la CFE.

Recomendaciones de CFE para no caer en la nueva estafa

Más allá de dar a conocer el modus operandi de esta nueva estafa, la CFE emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia y no pagar multas falsas y de miles de pesos.

Las recomendaciones completas de la CFE son las siguientes:

Verificar la identidad de quienes se ostentan como empleados de la CFE

No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en tu domicilio

Confirmar la veracidad de cualquier documento o aviso

Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión

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