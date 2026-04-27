La Armada de México interceptó una lancha que transportaba 18 bultos de droga y detuvo a seis personas.

La Armada de México interceptó una lancha que transportaba 18 bultos de droga y detuvo a seis personas. | @GabSeguridadMX | X

La Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), interceptó una lancha que transportaba 18 bultos de droga y detuvo a seis personas de nacionalidad extranjera.

Este decomiso se realizó a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas, tras el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, que detectó una embarcación menor fuera de borda, por lo que se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación.

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Droga en la embarcación

Durante la inspección de la lancha se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la SSPC, el decomiso representó una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos para los delincuentes. Asimismo, el operativo evitó que miles de dosis de esa droga llegaran a las calles.

🚨#AlertaADN#OGH | Detuvieron a seis extranjeros tras el aseguramiento de una embarcación con una tonelada de cocaína, frente a las costas de Chiapas https://t.co/sykN5Usvn0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026