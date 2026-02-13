Chiapas confirma otro deceso y agrava crisis nacional por sarampión

El sarampión mantiene su avance en México tras confirmarse una nueva defunción en Chiapas, lo que eleva a 29 el total de muertes en el periodo 2025-2026. El reporte epidemiológico más reciente, con corte al 13 de febrero de 2026, contabiliza 9,478 casos confirmados a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias advierten que el brote continúa activo, con miles de casos probables en estudio y un incremento sostenido durante las primeras semanas del año.

Se registra una nueva defunción por sarampión en Chiapas

El fallecimiento reciente en Chiapas se suma a una cadena de muertes distribuidas en ocho entidades del país, con Chihuahua como la más afectada.

Este escenario refleja la persistencia de contagios graves en regiones con brechas de vacunación.

Resumen de la situación actual en México

De acuerdo con el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha se han registrado:



Casos probables (notificados): 24,913

Casos confirmados de sarampión: 9,478

Casos confirmados de rubéola: 0

Casos descartados: 10,890

Casos en estudio: 4,545

En la semana epidemiológica 06 de 2026 se sumaron más de 1,700 casos probables y alrededor de 155 confirmados, lo que refleja que el brote sigue activo.

¿Quiénes son los más afectados?

Los niños de uno a nueve años concentran la mayor cantidad de contagios, junto con adultos jóvenes entre 25 y 29 años.

La tasa de incidencia más alta se presenta en menores de un año, grupo especialmente vulnerable.

¿Dónde se concentra la enfermedad?

El sarampión ya se encuentra en los 32 estados y 335 municipios del país. Chihuahua, Jalisco y Chiapas reportan los mayores acumulados.

La dispersión nacional complica los esfuerzos de contención.

¿Qué significa esto?

Especialistas subrayan que la vacunación sigue siendo la herramienta clave para frenar el brote.

Aumentan los casos de sarampión en México

Las autoridades recomiendan revisar esquemas de inmunización y acudir al médico ante síntomas como fiebre alta y erupciones cutáneas.

