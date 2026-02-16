CFE despliega estrategia sin precedentes en Jalisco por el Mundial 2026 que beneficiará a millones

Faltan semanas para que México reciba la Copa Mundial de la FIFA como una de las sedes y, más allá del fútbol, hay un reto técnico que corre por debajo de la cancha: mantener la luz encendida. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya comenzó a mover piezas en Jalisco para blindar el suministro eléctrico durante el torneo. La meta es evitar cualquier apagón cuando los ojos del mundo estén puestos en Guadalajara.

La estrategia del CEF en Jalisco para el Mundial 2026

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la paraestatal, aterrizó en tierras tapatías para encabezar una gira de supervisión. No se trata solo de revisar cables, sino de asegurar que la red aguante el tirón de consumo que se espera para junio y julio de 2026. La funcionaria fue clara: la energía es el motor silencioso del evento y no hay margen para fallas.

Para lograrlo, la CFE puso sobre la mesa una agenda que va más allá del estadio. En reunión con el gobernador Pablo Lemus Navarro, se definieron los puntos críticos donde la demanda se va a disparar. La estrategia se concentra en tres frentes principales:



Operación del Fan Fest: Se planea el suministro para zonas donde se juntarán miles de personas con consumo continuo de energía.

Se planea el suministro para zonas donde se juntarán miles de personas con consumo continuo de energía. Electromovilidad: Se está reforzando la infraestructura de carga para el transporte eléctrico que moverá a los aficionados.

Se está reforzando la infraestructura de carga para el transporte eléctrico que moverá a los aficionados. Logística del Estadio: Se garantiza redundancia y confianza en la alimentación del Estadio Guadalajara (Akron).

Con @EmiliaCallejaA, Directora General de @CFEmx, acordamos los temas energéticos correspondientes al Mundial 2026, junto con la visión a largo plazo de las necesidades de energía eléctrica en todo el Estado.



Durante el recorrido, la comitiva llegó hasta el estadio Akron. Ahí, equipos de Ingeniería y Distribución verificaron in situ el mantenimiento de las líneas que nutren al recinto. Calleja Alor subrayó que el sistema eléctrico en la entidad es robusto y explicó que ya hay protocolos de monitoreo en tiempo real para escenarios de alta concentración, con el compromiso de ofrecer operación continua tanto para visitantes como para los residentes que viven día a día en la ciudad.

El cierre de la visita incluyó un acuerdo de coordinación permanente entre la CFE y el gobierno estatal. Ambos lados coincidieron en que el éxito del Mundial depende de servicios impecables. En la supervisión estuvieron presentes directores clave de la operación energética, como Francisco Javier Maldonado Ramos, Juan Francisco Cuevas Villagómez y Gustavo García Huirache por parte de la Comisión; mientras que por Jalisco participaron Manuel Jesús Herrera y Mauro Garza Marín.

La intención es que Jalisco tenga la potencia necesaria para iluminar el evento deportivo más importante del mundo, beneficiando con estabilidad eléctrica a millones de personas que habitan la región.