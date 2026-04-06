¡Internet GRATIS! CFE y SEP anuncian quiénes podrán conectarse sin pagar y requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúan con la expansión de conectividad en comunidades prioritarias. De esta manera, cada vez más estudiantes y docentes pueden usar internet gratis como una herramienta para el estudio.

A través de un comunicado, la CFE confirmó que en 2025 instaló 3,483 puntos de acceso a internet gratuito, conocidos como PAIG, en tele-escuelas, como parte del convenio firmado con la SEP. Te contamos cómo puedes conectarte y cuáles son los requisitos.

CFE y SEP van con internet gratis: así puedes tener conexión en abril

La paraestatal informó que busca cumplir con el objetivo gubernamental de cerrar la brecha digital que existe en la actualidad entre los jóvenes estudiantes del país. Por tal motivo, la instalación de PAIG en este 2026 está enfocada mayormente en el sector educativo.

De hecho, la CFE aseguró que en esta fase de expansión de tecnología 4G, se prevé la instalación de 9,004 puntos adicionales, en comunidades donde el acceso a internet gratuito puede impactar favorablemente en la educación, así como, en la atención médica.

⚡ Detrás de cada cifra hay trabajo en campo, coordinación y compromiso.



Así es como la CFE fortalece la Red Nacional de Transmisión: con acciones concretas que aseguran que la energía llegue de forma continua y confiable a millones de personas. pic.twitter.com/XacRUJt3HM — CFEmx (@CFEmx) April 2, 2026

Mejorar la conectividad permitirá que cada vez más comunidades tengan acceso a servicios en línea, tanto educativos como de salud.

Hasta febrero de 2026, la CFE reportó un total de 109,431 puntos de acceso instalados en todo el país.

¿Dónde hay puntos de acceso gratuito al internet de CFE y cómo me conecto?

Los puntos de acceso gratuito a internet de la CFE (TEIT) se ubican en plazas públicas, parques, escuelas, centros de salud, bibliotecas y sucursales del Banco del Bienestar en todo México.

También puedes encontrar los PAIG en el mapa interactivo que te dejamos en este ENLACE.

Guía fácil para conectarse al internet gratis de la CFE

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Recuerda que el servicio de internete en los PAIG es gratuito y no requiere contraseña.