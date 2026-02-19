Advierten que el jaguar registra pérdida crítica de territorio en México

El jaguar es considerado como el felino más poderoso y grande del Continente Americano y forma parte de las creencias y tradiciones de diversas culturas, principalmente la maya, azteca, olmeca y huichol; sin embargo, una reciente investigación señala que ha perdido más de la mitad de su distribución histórica en México.

El jaguar se encuentra en situación crítica

De acuerdo con El jaguar en México. Patrimonio ambiental y sociocultural publicado por la Universidad Intercultural del Edomex, esta especie se encuentra en situación crítica pues tiene una de las diversidades genéticas más bajas de todo su rango de distribución.

Esta obra es una compilación de Mario César Lavariega Nolasco, Rosa Elena Galindo Aguilar y Dulce María Ávila Nájera y tiene como objetivo ser una herramienta para la defensa y conservación de la especie.

Según los datos recopilados, en el reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte sobre el tráfico de partes o individuos en la frontera sur de México. Además, los ganaderos emprender una cacería por miedo de compartir el mismo hábitat.

Refuerzan estrategia para la protección del jaguar

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que se impulsan estrategias enfocadas en la protección del jaguar a través de acciones como la conservación de los ecosistemas en las regiones donde habita.

Entre las soluciones y propuestas destacan la protección de ejemplares, el cuidado de las selvas y bosques y el mejoramiento de los procesos de inspección y videovigilancia, evaluación de su censo poblacional, erradicación de la cacería furtiva y comercio ilegal. Desafortunadamente los jaguares son cazados por sus hermosas pieles, garras y colmillos. Aquí te compartimos algunos datos de esta especie:

Los estados con mayor presencia de jaguares son Campeche, Chiapas y Quintana Roo

A los jaguares con pelo completamente negro se les conoce como pantera

El jaguar vive amenazado por el crecimiento de la población humana, cacería para trofeos y venta de productos obtenidos de la actividad

