¡Peor que diablitos! Falsos trabajadores de la CFE roban cable de luz y extorsionan usuarios

Falsos trabajadores de la CFE fueron captados in fraganti cuando intentaban extorsionar a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Veracruz. Los delincuentes usan disfraces para engañar a los usuarios. Te contamos cuál es su modus operandi.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Captan a falsos trabajadores de CFE que roban y extorsionan a usuarios en Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad alertó a los usuarios en el fraccionamiento Lomas 4, en el estado de Veracruz, acerca de delincuentes que usan disfraces de trabajadores de la CFE para extorsionar a los ciudadanos. Su modus operandi es el siguiente:

Acuden a los hogares y amenazan con cortar la luz por un supuesto adeudo

Para no cortar la luz extorsionan al público

Les exigen dos o tres mil pesos o metros de cable

❌👷⚡️‼️SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE @CFEmx PARA R0BAR CABLE EN #Veracruz ‼🚨



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Cuidado con esto sujetos que se hacen pasar por trabajadores de #CFE para rob4r #cable y extorsi0n4r a usuarios en #Veracruz. El hombre y la mujer llegaron a esta… pic.twitter.com/cvNxvGdCBk — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 6, 2026

¿Cómo puedo identificar a los trabajadores de la CFE?

Existen varios aspectos clave que debes tener en cuenta si un trabajador de CFE visita tu domicilio. Las recomendaciones que dio la comisión son las siguientes:

Verificar que cuente con uniforme completo : cascos, lentes, chaleco y guantes, con el logotipo de la CFE

: cascos, lentes, chaleco y guantes, con el logotipo de la CFE Confirmar que llegue en un vehículo oficial , rotulado de la CFE, con placas visibles

, rotulado de la CFE, con placas visibles Preguntar el número del trabajador

Llamar al 071 para confirmar su identidad

para confirmar su identidad Los trabajadores NO pueden ingresar a un domicilio si los usuarios no lo solicitan

¿Cómo puedo reportar un robo a CFE?

Para reportar el robo de un medidor, cables o energía eléctrica a la CFE, puedes hacer lo siguientes:

Llama inmediatamente al 071 (disponible 24/7)

(disponible 24/7) Utiliza la cuenta de X @CFE_Contigo

Acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes, reportar en la app "CFE Contigo"

Hacer una denuncia al 911

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

