La NASA confirma un descubrimiento insólito: Una construcción en China altera la rotación de la Tierra

Un cálculo realizado por la NASA reveló que la rotación de la Tierra se ha ralentizado de forma mínima, y el factor señalado es una obra de ingeniería en China: la Presa de las Tres Gargantas.

Detalles y características de la Presa de las Tres Gargantas en China

Ubicada sobre el río Yangtsé, esta estructura es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Con más de dos kilómetros de longitud, 185 metros de altura y capacidad para almacenar 40 kilómetros cúbicos de agua, la presa comenzó a operar en 2006 con dos metas claras: generar energía limpia para millones de personas y controlar las crecidas del río que históricamente han afectado la región.

Para dimensionar la magnitud del proyecto, estos datos ayudan a entender su escala:



Inversión total: aproximadamente 22,500 millones de dólares

aproximadamente 22,500 millones de dólares Tiempo de construcción: cerca de 13 años

cerca de 13 años Capacidad energética: 22,500 megavatios, suficiente para abastecer a varios países

22,500 megavatios, suficiente para abastecer a varios países Personas reubicadas: más de 1.3 millones durante su construcción

Vista de la Presa Tres Gargantas desde el espacio.|Google Maps

¿Cómo puede una presa influir en la rotación del planeta Tierra?

La respuesta está en principios básicos de la física. Benjamin Fong Chao, geofísico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, lo explicó en 2005: "Cualquier evento que implique movimiento de masa afecta la rotación de la Tierra, desde el clima estacional hasta la conducción de un automóvil"

El mecanismo es sencillo: cuando una gran masa se desplaza hacia los polos, la rotación se acelera; si se mueve hacia el ecuador, se ralentiza. En el caso de la Presa de las Tres Gargantas, la acumulación de agua en una zona cercana al ecuador modificó ligeramente la distribución de masa del planeta, alterando su inercia rotacional. Según los cálculos de Chao, el cambio equivale a un retraso de apenas 0.06 microsegundos por día, es decir, 60 milmillonésimas de segundo.

Es una variación imperceptible para la vida cotidiana —nadie notará que el día es más largo—, pero detectable con instrumentos científicos de alta precisión. De igual forma, se estimó que la presa podría desplazar los polos terrestres alrededor de dos centímetros, aunque este valor cambia según las variaciones estacionales del nivel del agua.

La NASA subraya que estudiar estos efectos, aunque mínimos, ayuda a comprender cómo las actividades humanas interactúan con los procesos naturales del planeta. En años recientes, investigaciones financiadas por la agencia han mostrado que el derretimiento acelerado de glaciares y capas de hielo —vinculado al cambio climático— también influye en la rotación terrestre y en la duración del día, a un ritmo mayor que en décadas anteriores.

Mientras tanto, la Presa de las Tres Gargantas sigue operando como una pieza clave en la estrategia energética de China y en la protección contra inundaciones en la cuenca del Yangtsé. Su impacto en la rotación de la Tierra, aunque real desde el punto de vista físico, permanece en el terreno de lo técnico: un recordatorio de que incluso las obras humanas más imponentes se miden con escalas muy distintas cuando se observan desde el espacio.