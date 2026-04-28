Ni Querétaro ni Nuevo León: el estado que transforma el sistema de transporte público con un cambio radical

El plan de mejoramiento del SITEUR tendrá un presupuesto de $100 millones de pesos.

El plan de mejoramiento del SITEUR tendrá un presupuesto de $100 millones de pesos. | Gobierno de Jalisco

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) en Jalisco se prepara para un cambio importante en su funcionamiento con la puesta en marcha de un plan enfocado en mejorar la experiencia dentro de sus estaciones, especialmente en el uso de elevadores y escaleras eléctricas.

La estrategia busca atender uno de los problemas más recurrentes del sistema: fallas en equipos clave para la movilidad diaria. Con esta intervención, se pretende que el servicio sea más accesible, continuo y funcional para miles de personas que lo utilizan todos los días.

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¿En qué consiste el cambio en el transporte público de Jalisco?

De acuerdo con el gobernador jalisciense Pablo Lemus, y el Director General de SITEUR, Amilcar López, el proyecto, llamado Plan Emergente de Mantenimiento y Modernización, contempla una intervención a gran escala para garantizar mejores condiciones en estaciones. Entre los principales datos destacan:

207 elevadores serán intervenidos

serán intervenidos 354 equipos de movilidad vertical

de movilidad vertical 147 escaleras eléctricas recibirán mantenimiento y modernización

recibirán mantenimiento y modernización 95% de los equipos deberán operar en condiciones óptimas

Esto incluye trabajos de reparación, actualización y mantenimiento preventivo para evitar fallas constantes.

¿Por qué este plan es clave para los usuarios?

Más allá de la modernización, el enfoque está en facilitar el traslado de personas con movilidad reducida, adultos mayores y usuarios con discapacidad, quienes dependen directamente de esta infraestructura para desplazarse dentro de estaciones.

El programa, que contará con un presupuesto de $100 millones de pesos, incluye la compra anticipada de refacciones, así como la operación de cuadrillas especializadas que trabajarán de forma constante para prevenir fallas y atender incidencias.

De acuerdo con Lemus, el plan contempla un período de 100 días, por lo que terminaría su aplicación a finales del mes de julio y a inicios de agosto.

Además, autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones del SITEUR, ya que el buen estado de estos equipos depende también del uso responsable por parte de quienes los utilizan.

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