Mientras en Jalisco la multa por llevar a tus hijos sin silla en el auto llega a los $2,932, esta es lo que cobran en Querétaro

Llevar a un menor sin silla de seguridad en el auto es una infracción que las autoridades de tránsito ya no pasan por alto. Jalisco y Querétaro tienen marcos legales distintos para esta falta, y el monto que te pueden cobrar varía de forma significativa según el estado donde circules.

Circular sin ese dispositivo no solo pone en riesgo a los menores: también activa multas y penalizaciones que van mucho más allá de lo que la mayoría imagina.

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¿Cuánto cobran en Jalisco y Querétaro por no llevar silla de bebé en el auto?

El Artículo 364, Fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece una multa de entre 15 y 25 UMAs para quienes transporten menores sin silla de seguridad. Con el valor de la UMA 2026 de $117.31 pesos, eso equivale a sanciones de $1,759 hasta $2,932 pesos.

En Querétaro, el Artículo 74 de la ley de movilidad estatal fija una multa de 10 a 20 UMAs por la misma infracción. Con la misma base de cálculo, la sanción va de $1,173 a $2,346 pesos, más 3 puntos de penalización en la licencia de conducir.

La diferencia entre ambos estados no es menor: Jalisco aplica hasta $586 pesos más que el tope máximo queretano, y en Querétaro se suma el riesgo de acumular puntos que pueden llevar a la suspensión de la licencia.

Papá olvida en el auto a su hijo de 2 años y murió por un golpe de calor En Jalisco la multa por no usar silla infantil va de $1,759 a $2,932 pesos (Un niño de 2 años murió el lunes por un golpe de calor tras haber permanecido “durante horas” en un automóvil en Florida, EUA.)

Requisitos de la silla infantil que debes conocer en Jalisco y Querétaro

Para no caer en multa, la silla de seguridad debe corresponder al peso y talla del menor. No basta con tenerla: debe estar correctamente instalada y el niño debe ir sujeto durante todo el trayecto.

Los agentes de tránsito de ambos estados tienen facultad para detener el vehículo al detectar la infracción. La sanción aplica aunque el trayecto sea corto o el conductor argumente que “solo era un momento”.

Revisar el estado de la silla, su fecha de caducidad y su correcta sujeción al asiento del auto es obligación del conductor. Las sillas con más de seis años de uso ya no garantizan protección y tampoco libran de sanción si el agente determina que el dispositivo no cumple con la norma.

Si circulas en Jalisco o Querétaro con menores a bordo, verifica que la silla de seguridad esté vigente, bien colocada y adecuada a la edad del niño: ninguna multa vale más que su seguridad.

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