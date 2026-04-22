En Guadalajara puedes saldar multas con 100% de descuento: así funciona el programa vigente y esta es la fecha límite

De marzo a mayo, el período de mayores descuentos, se aplicará un 100% en multas y 90% en recargos.

De marzo a mayo, el período de mayores descuentos, se aplicará un 100% en multas y 90% en recargos. | Getty Images

Las personas con adeudos en Guadalajara aún están a tiempo de aprovechar un programa que permite eliminar por completo las multas generadas por obligaciones fiscales así como aquellas originadas por temas vehiculares.

De acuerdo con autoridades del Servicio Estatal Tributario, el programa no elimina el impuesto base, sino que condona el 100% de las multas y ofrece descuentos en recargos. Según Carlos Arias Madrid, jefe del organismo, el objetivo es que más personas puedan ponerse al corriente sin la carga adicional de sanciones acumuladas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa de descuentos?

El esquema forma parte del Programa de Regularización de Contribuciones Locales 2026, publicado el 28 de febrero en el Periódico Oficial del Estado. Durante su primera etapa, los contribuyentes pueden acceder a los mayores beneficios si realizan el pago dentro del plazo establecido.

100% de descuento en multas

90% de descuento en recargos

Aplica a adeudos fiscales estatales generados hasta 2025

Es importante considerar que el beneficio no elimina el impuesto o derecho original, únicamente reduce las penalizaciones derivadas del atraso.

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales estará vigente hasta noviembre de 2026.



Es una oportunidad para que las y los contribuyentes puedan ponerse al corriente con descuentos en multas y recargos. pic.twitter.com/1pTElJxw5p — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 31, 2026

¿Cuál es la fecha límite para obtener el 100% de descuento?

El beneficio máximo estará disponible hasta el mes de mayo. Después de esta fecha, los descuentos continuarán, pero serán menores conforme avance el año.

Marzo a mayo: 100% en multas y 90% en recargos

Junio a agosto: 90% en multas y 80% en recargos

Septiembre a noviembre: 80% en multas y 70% en recargos

Aunque el programa se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, el mayor ahorro solo se podrá obtener durante el primer tramo.

¿Qué tipo de adeudos se pueden pagar?

El programa está dirigido a personas con obligaciones fiscales estatales pendientes, entre ellas:

Multas vehiculares

Recargos por refrendo o control vehicular

Impuestos sobre la nómina

Impuestos por hospedaje

Adeudos por adquisición de vehículos

Esto permite a los contribuyentes ponerse al corriente sin tener que cubrir el total de sanciones acumuladas.

¿Qué necesitas para acceder al descuento?

Las personas interesadas pueden realizar el trámite de forma sencilla, principalmente en línea:

Ingresar el número de placa o cuenta estatal en la plataforma oficial

Generar la referencia de pago con los descuentos aplicados

Realizar el pago en línea o en puntos autorizados

Para quienes necesiten hacer el trámite presencial o darse de alta en el sistema, pueden acudir a:

Dirección General de Orientación y Servicios

Calle Magisterio #1499, Guadalajara

En la mayoría de los casos, el descuento se aplica automáticamente al momento de pagar, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.