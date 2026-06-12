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/México/Video

Normalistas de Ayotzinapa destruyen casetas de cobro de la México-Cuernavaca

Presuntos normalistas de Ayotzinapa encapuchados destruyeron por completo las casetas de cobro de la carretera México-Cuernavaca; aquí el recuento.

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Por: Yael Toribio