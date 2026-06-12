Es ley y pocos lo saben en Querétaro: si te toca trabajar el Día del Padre, tu patrón debe pagarte un extra obligatorio y así se calcula

El Día del Padre suele ser una fecha de reuniones familiares, comidas y celebraciones en México. Sin embargo, para miles de trabajadores en Querétaro y el resto del país, el tercer domingo de junio también es una jornada laboral normal.

Lo anterior ha generado un sinfín de dudas respecto a si este día es compensado económicamente. Y es que aunque esta celebración no cuenta con un dictamen oficial, la ley sí contempla un ingreso adicional para quienes laboran ese día.

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¿El Día del Padre es un día de descanso obligatorio?

En México, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio, pero no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Eso significa que empresas, comercios, restaurantes, hospitales, hoteles y muchos otros centros de trabajo pueden operar normalmente durante esa fecha. Por la misma razón, quienes trabajen ese día no tienen derecho a un pago doble o triple como ocurre en fechas oficiales como el 1 de mayo, el 16 de septiembre o el 25 de diciembre.

¿De dónde sale el pago extra?

La compensación adicional proviene de la prima dominical, una prestación contemplada en la legislación laboral mexicana para quienes prestan sus servicios en domingo.

Este beneficio busca reconocer que el trabajador desempeña sus actividades en un día que tradicionalmente está asociado al descanso. Por ello, el patrón debe cubrir un porcentaje extra además del salario correspondiente a la jornada.

La ley establece que la prima dominical no puede ser inferior al 25% del salario ordinario generado durante ese día.

¿Quiénes suelen recibir este beneficio?

La prestación es común entre trabajadores cuyos horarios incluyen regularmente los fines de semana en Querétaro. Esto ocurre con frecuencia en actividades donde la operación no se detiene los domingos.

Entre los sectores donde más suele aplicarse se encuentran los comercios, supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, hoteles, hospitales, servicios de transporte, centros recreativos y empresas de seguridad privada.

Debido a que estos negocios mantienen actividad constante durante toda la semana, una parte importante de sus plantillas laborales puede tener derecho a recibir la prima correspondiente cuando trabaja en domingo.

Quienes reciben la prima dominical. La mayoría de beneficiarios de esta prima son trabajadores de sectores restauranteros. (Andrea Comas/Reuters)

¿Cómo se calcula la prima dominical?

Según la Ley del Trabajo, el cálculo parte del salario diario del trabajador. Sobre esa cantidad se obtiene un 25% adicional, que representa el mínimo que debe pagarse por concepto de prima dominical.

Por ejemplo, una persona que recibe 500 pesos por jornada tendría derecho a una compensación extra de 125 pesos. En ese escenario, el ingreso total correspondiente a ese domingo sería de 625 pesos.

Si el salario diario fuera de 400 pesos, la prima mínima sería de 100 pesos. En cambio, para un sueldo de 600 pesos diarios, el adicional ascendería a 150 pesos.

¿Cómo saber si el patrón sí realizó el pago?

La prima dominical suele reflejarse en el recibo de nómina correspondiente al periodo en que se trabajó el domingo. Dependiendo de la empresa, puede aparecer identificada de forma específica o integrada dentro del desglose de percepciones.

Por ello, los trabajadores pueden revisar cuidadosamente su comprobante de pago para verificar que la prestación haya sido incluida correctamente. En caso de dudas, también es posible solicitar aclaraciones al área de recursos humanos o al propio empleador.

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